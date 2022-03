Annalisa in concerto nei club, le date

Il persistere della pandemia ha costretto molti cantanti italiani a rimandare le date dei loro tour. Tra loro anche Annalisa. La cantante savonese sarà in tournée nei club con il Nuda10 Club tour per tutto il prossimo mese di ottobre. Ecco tutti gli appuntamenti in programma

Reduce da un nuovo disco di platino ottenuto con il suo settimo album in studio Nuda e la versione delux Nuda10 – e dopo una meravigliosa vacanza di relax tra il mare e il sole delle Maldive, Annalisa ha annunciato di aver posticipato al prossimo ottobre , le date del tour nei club che sarebbe dovuto partire l’8 marzo 2022. Ecco quando e dove saranno i nuovi e attesi appuntamenti con Annalisa , che vedrà il palco non solo come l’opportunità per tornare finalmente alla musica dal vivo dopo lo stop ai grandi eventi per la pandemia, ma anche il momento perfetto per presentare ed esibirsi live sugli inediti di Nuda e i numerosi duetti con cui la cantante ci ha tenuto compagnia in questi mesi.

Le nuove date del Nuda10 Club tour di Annalisa

Saranno ben otto gli appuntamenti in programma dal prossimo ottobre con Annalisa e la sua musica nei migliori club di Italia. Nuda10 Club, questo il nome della tournée della cantante ligure, che sarebbe dovuta partire la prossima settimana con la data zero dell’8 marzo a Bologna, poi rischedulata per ovviare all’emergenza sanitaria della pandemia. Ecco il calendario completo (e riprogrammato) del Nuda10 Club tour di Annalisa:

Martedì 18 ottobre 2022 – Bologna, Estragon (recupero dell’8 marzo 2022)

Mercoledì 19 ottobre 2022 – Firenze, Viper (recupero del 10 marzo 2022)

Venerdì 21 ottobre 2022 – Roma, Largo Venue (recupero del 18 marzo 2022)

Sabato 22 ottobre 2022 – Modugno (BA), Demodè (recupero del 19 marzo 2022)

Lunedì 24 ottobre 2022 – Pozzuoli (NA), Duel Beat (recupero del 21 marzo 2022)

Giovedì 27 ottobre 2022 – Venaria Reale (TO), Teatro della Concordia (recupero del 14 marzo 2022 all’Hiroshima Mon Amour)

Venerdì 28 ottobre 2022 – Milano, Fabrique (recupero del 7 marzo 2022)

Domenica 30 ottobre 2022 – Padova, Hall (recupero del 15 marzo 2022)

Come fatto sapere dagli organizzatori degli show di Annalisa nei migliori club italiani, i biglietti già acquistati rimangono validi anche per le date riprogrammate. Durante la tournée Annalisa presenterà gli inediti di Nuda10 – tra cui anche la canzone di Sanremo 2021, Dieci – e i duetti in compagnia con Federico Rossi in Movimento lento e con Rose Villain in Eva + Eva.

La carriera di Annalisa

Non solo grandi successi con il suo ultimo disco Nuda (2020) e il repack Nuda10 (2021), Annalisa si aggiudica di tutto rispetto un posto tra i più amati artisti italiani che hanno spiccato il volo grazie agli esordi in un talent show. Lo scorso 14 febbraio, FIMI ha certificato il suo album Bye Bye (2018) come disco di platino per le oltre 50mila copie vendute, lasciando che Annalisa si posizionasse tra i cantanti nati in TV e più titolati (la cantante ha venduto oltre 1.200.000 copie) solo dietro ai colleghi Maneskin, Marco Mengoni, Emma, Sangiovanni, Francesca Michielin, Irama, Alessandra Amoroso e Giusy Ferreri.