Annalisa, annunciati i concerti del Nuda10Tour 2022

Annalisa salirà sui palchi dei principali club italiani a marzo 2022. Sarà un tour tutto da ballare, a metà tra un concerto e un party a tema, appositamente pensato per muoversi, lasciarsi andare e finalmente tornare a condividere la musica in maniera totalizzante: “Non vedo l’ora di vivere una festa come desidero da molto tempo, senza compromessi e senza mezze misure – dice Annalisa – e proprio per questo motivo abbiamo preso la decisione di aspettare ancora qualche mese”.



Il calendario del NUDA10TOUR

Lunedi 7 marzo@Fabrique, Milano (recupero del 4 maggio e 22 ottobre 2020, 5 maggio e 6 dicembre 2021)

Martedì 8 marzo@ ESTRAGON, Bologna (recupero del 7 dicembre 2021)

Giovedì 10 marzo@ VIPER THEATRE, Firenze (recupero del 12 dicembre 2021)

Lunedì 14 marzo@ HIROSHIMA MON AMOUR, Torino (recupero del 13 dicembre 2021)

Martedì 15 marzo@ HALL, Padova (recupero del 15 dicembre 2021)

Venerdì 18 marzo@ LARGO VENUE, Roma (recupero del 10 dicembre 2021)

Sabato 19 marzo@ DEMODÉ, Modugno (Bari) (recupero del 19 dicembre 2021)

Lunedì 21 marzo@DUEL BEAT, Pozzuoli (Napoli) (recupero del 9 dicembre 2021)

I biglietti precedentemente acquistati rimangono validi per le nuove date.

Per informazioni: https://www.friendsandpartners.it/



Sul palco, oltre ai suoi più grandi successi, Annalisa proporrà, insieme alla sua band, anche le canzoni di “Nuda10”.



Con 7 album all’attivo, 14 Dischi di Platino, 14 Dischi d’oro, 500 MILIONI di visualizzazioni dei video, trasmissioni televisive, tante collaborazioni, sia italiane che internazionali, la carriera di Annalisa è costellata di successi e si afferma come una delle cantautrici più importati del panorama musicale italiano. Il suo ultimo album Nuda” (anche nella duplice versione Nuda 10), è uscito poco più di un anno fa ed è certificato Oro. Il suo ultimo singolo è “Eva + Eva” con Rose Villain ed è stata scelta dal dj numero 1 al mondo David Guetta per il suo nuovo progetto “Family” è il nuovo progetto di David Guetta in cui ha coinvolto due star internazionali quali TY Dolla Sign e A Boogie wit da Hoodie, mentre per ogni territorio è stato affiancato da una delle voci più rappresentative di ogni Paese, per l’Italia proprio Annalisa.