Povero Gabbiano, anche Gianni Morandi vittima del tormentone social

Povero Gabbiano sta conquistando il mondo dei social e non solo. Tra i grandi interpreti della musica italiana che ne hanno fatto una personale versione per i followers anche Gianni Morandi, ora al Teatro Duse di Bologna con il suo tour Condividi

Tu comm’a mme, la hit di Gianni Celeste che sta spopolando da giorni sui social, ha conquistato anche i grandi nomi della musica italiana. Gianni Morandi, da sempre in contatto con i suoi followers, ha scelto in maniera divertente di partecipare alla challenge di TikTok che vede gli utenti esibirsi in una personale interpretazione del brano neomelodico il cui ritornello, ormai conosciutissimo, recita “Povero Gabbiano, hai perduto la compagna”. Ecco il video.

Gianni Morandi canta Povero Gabbiano su TikTok Sono bastati 15 secondi di video, pubblicati sui suoi profili social TikTok e successivamente anche su Instagram per fare ancora una volta di Gianni Morandi, una star della musica italiana tanto amata dalle vecchie generazioni così come dai giovani. In completo elegantissimo e ripreso tra le mura regali del Teatro Duse di Bologna, dove in questi giorni si esibisce con il suo tour, Gianni Morandi non ha perso l’occasione di rimanere al passo con le tendenze, pubblicando una breve clip nella quale, al microfono, intona il brano del cantante neomelodico siciliano Gianni Celeste initolato Tu comm’a mme. “Povero gabbiano, hai perduto la compagna” sono queste le rime che Morandi canta facendosi riprendere per un contenuto ad hoc da regalare ai suoi followers.

Gianni Morandi racconta come ha conosciuto la canzone È stato poi lo stesso Gianni Morandi, incalzato dalle domande di colleghi e followers, a raccontare di più su come sia effettivamente venuto a conoscenza del tormentone di Gianni Celeste e perché abbia scelto di fare una propria e particolare interpretazione: “Oggi il piccolo Giangi, figlio di amici, mi ha fatto conoscere questa canzone e non smetto di canticchiarla”, ha commentato Morandi nei commenti sotto al video, non mancando di inserire tra i riferimenti dello stesso anche il nome del suo diretto autore Gianni Celeste. Inutile dire che, seguitissimo su Instagram da adulti e giovani, il video in cui Gianni Morandi intona Tu comm’a mme ha raccolto in pochissime ore decine di migliaia di like e commenti, tra cui anche quello di Massimo Ranieri, che ha regalato dei cuori all’insolita esibizione in prova al Teatro Duse di Bologna. Anche il diretto interessato, Gianni Celeste, ha ricondiviso il video di Morandi sui suoi profili personali.

