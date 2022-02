Il Pagante, annunciato un nuovo concerto a Milano dopo il sold out

È il gennaio 2012 quando il trio fa il suo debutto sul mercato con il brano Entro in pass conquistando immediatamente grande attenzione mediatica. In occasione del decimo anniversario di carriera, il gruppo ha deciso di festeggiare insieme ai fan.

approfondimento

Il Pagante, svelata la tracklist del nuovo album Devastante

Dopo pochi giorni dall’annuncio dei concerti a Milano, Roma e Londra, l’appuntamento milanese ha registrato il sold out portando Il Pagante ad aggiungere una seconda data in programma il 10 aprile al Fabrique. Il trio ha comunicato sul profilo Instagram da oltre 170.000 follower: “Il concerto di Milano è ufficialmente sold out, abbiamo deciso di aprire una seconda data per festeggiare nuovamente insieme”.