Mary J. Blige, pubblicato il video di Rent Money con Dave East

L’artista, classe 1971, è reduce dal successo dell’Halftime Show della cinquantaseiesima edizione del Super Bowl dove si è esibita con Family Affair e No More Drama

approfondimento

"Mary J. Blige’s My Life", la regina dell’R&B si racconta in un doc

Nel corso degli anni Mary Jane Blige, questo il nome all’anagrafe, ha regalato al pubblico album e brani iconici, tra i quali Be Without You e Just Fine.