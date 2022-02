Super Bowl 2022, perché Eminem si è inginocchiato

Kaepernick nel 2016 - così come il rapper oggi - hanno voluto dire la propria contro la brutalità della polizia: mettersi in ginocchio è stato per entrambi un gesto contro la disuguaglianza razziale.

Eminem si è inginocchiato durante l’halftime show del Super Bowl 2022 e quel suo gesto ha avuto un'enorme risonanza mediatica, un impatto che il rapper sicuramente sperava di ottenere. Dopo aver cantato Lose Yourself, l’artista ha citato il gesto del 2016 di Colin Kaepernick: l’ex quarterback dei San Francisco 49ers si era allora inginocchiato proprio nello stesso modo in cui Eminem ha riproposto il segno simbolico di poche ore fa.

La NFL sapeva del gesto di Eminem



Secondo quanto riporta il New York Times, nell'articolo pubblicato poche ore fa che porta la firma di Ken Belson, la NFL era al corrente del fatto che Eminem stesse progettando quel gesto.



Di certo ne era al corrente la Roc Nation, la società di intrattenimento e di sport guidata da un celebre collega di Eminem: JayZ in persona.

Roc Nation dal 2019 collabora con NFL per rivitalizzare l’halftime show. Non si tratta di un tentativo di rivitalizzazione lato entertainment ma piuttosto lato sociale.

Roc Nation infatti si occupa di "rafforzare gli sforzi di giustizia sociale della lega”, come la stessa lega sportiva affermò a chiare lettere in una dichiarazione quando venne annunciato l'accordo.

Tuttavia per adesso Roc Nation si è rifiutata di commentare il gesto di Eminem.



Il portavoce della Lega, Brian McCarthy, domenica 13 febbraio ha dichiarato che la NFL sapeva che Eminem si sarebbe inginocchiato. Il motivo? Come lui stesso ha spiegato, i funzionari della lega sportiva "lo stavano guardando durante le prove questa settimana".



McCarthy ha aggiunto che i giocatori, così come gli allenatori e qualunque membro dello staff, sarebbero stati liberi di inginocchiarsi prima della partita, senza il timore di punizioni e ritorsioni legate al gesto. Non andò certamente così a Kaeparnick, come vi spiegheremo nell'ultimo paragrafo di questo articolo...