Super Bowl, Zendaya venditrice di conchiglie nello spot Squarespace

Zendaya

Il corto pubblicitario mostra una ragazza di nome Sally alle prese con le lente, lentissime vendite di conchiglie. Sta cercando di venderle in spiaggia, in riva al mare, ma non riesce a fare gli affari sperati.



Il cantante e attore André "3000" Benjamin fa da voce narrante: "Sally vendeva conchiglie in riva al mare. Ma le conchiglie non si vendevano bene. Quindi Sally ha aperto un negozio di conchiglie su Squarespace".



Benjamin prosegue con il racconto, dicendo quanto segue: "Così le sue conchiglie hanno iniziato a vendere", mentre vediamo sullo schermo gli affari di Zendaya esplodere.



Squarespace aveva già condiviso un teaser dell'annuncio pubblicitario atteso per domenica 14 febbraio, il primo spot prodotto da un team creativo interno all’azienda.



"Sono un’utente Squarespace da un po', dunque ho familiarità con il marchio a livello personale. Quindi, quando mi è venuta l'idea di modernizzare lo scioglilingua 'Sally Sold Seashells by the Seashore', ero attratta dal “progetto, ha raccontato Zendaya a People.



La trama dello spot, infatti, gioca tutta sullo scioglilingua inglese “Sally Sold Seashells by the Seashore”, che in italiano significa proprio "Sally vende conchiglie sulla riva del mare".



La popstar ha definito le riprese una "buona esperienza", aggiungendo: "Mi è davvero piaciuto lavorare con Edgar Wright perché sono un grande fan del suo lavoro. È adorabile di persona, è un sogno lavorare con lui”.



Per quanto riguarda la location, basta guardare il video per innamorarsene…

E infatti anche Zendaya l’ha fatto: se ne è innamorata perdutamente.



"La location era assolutamente bellissima e rilassante ed era un set pieno di energia molto creativa”, ha affermato.



In un comunicato stampa, il fondatore e CEO di Squarespace, Anthony Casalena, ha dichiarato che la piattaforma "fornisce ai creatori e agli imprenditori di oggi, come Zendaya, tutto ciò di cui hanno bisogno per prosperare".



"Attraverso questa campagna speriamo di ispirare lo spirito imprenditoriale di una generazione di creatori che stanno costruendo marchi e vendendo le cose di cui sono appassionati. Miriamo a fornire loro tutti gli strumenti di cui hanno bisogno per far crescere un fiorente business online", ha aggiunto Casalena.



Di seguito potete vedere il teaser dello spot di Squarespace con protagonista Zendaya, in attesa di vederlo completo prima del Super Bowl 2022, atteso per il prossimo 14 febbraio.