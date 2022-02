Saweetie, il nuovo singolo è Closer con H.E.R.

La canzone è stata distribuita dopo i numerosi successi ottenuti da Saweetie: dal duetto Best Friend con Doja Cat alla collaborazione Confetti con le Little Mix Condividi

Closer è il titolo del duetto di Saweetie con H.E.R., quest’ultima una delle artiste più premiate degli ultimi anni con quattro vittorie ai Grammy Awards, un trionfo agli Academy Awards per la Miglior canzone originale grazie al brano Fight For You e ora candidata in ben otto categorie alla sessantaquattresima edizione dei Grammy Awards.

Saweetie, il video di closer con h.e.r. approfondimento Mac Cosmetics, Cher e Saweetie nuovi volti del brand Nelle scorse ore Saweetie, classe 1993, ha pubblicato il videoclip di Closer ottenendo immediatamente un ottimo riscontro da parte del pubblico tanto da contare già oltre un milione mezzo di visualizzazioni su YouTube. Il filmato vede protagoniste le due artiste in un viaggio in giro per il mondo.

approfondimento Gwen Stefani, è uscito il videoclip di Slow Clap con Saweetie Closer è arrivata dopo i grandi successi con cui Saweetie si è affermata come una delle principali protagoniste della scena discografica internazionale, tra i suoi brani più celebri Best Friend con Doja Cat e Confetti con le Little Mix.

approfondimento MTV Europe Music Awards, la conduttrice sarà Saweetie Inoltre, Saweetie è divenuta anche la nuova testimonial di MAC Cosmetics insieme a una delle più grandi icone del mondo dello spettacolo, ovvero Cher (FOTO). Nelle scorse settimane il brand ha annunciato la collaborazione condividendo uno scatto promozionale della campagna sul profilo Instagram da oltre ventiquattro milioni di follower.