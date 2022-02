Highsnob e Hu a Sanremo: "Se lavori sodo le cose ti arrivano"

Federica Ferracuti e Michele Matera sono il duo che si esibirà sul palco dell'Ariston con Abbi cura di te. "Raccontiamo una parte dell'amore, la parte finale, che è comunque amore", raccontano a Sky TG24 Condividi

C’è emozione nella voce di Federica Ferracuti, alias Hu, che insieme con Michele Matera, in arte Highsnob, quando parla della sua esperienza sul palco dell’Ariston, nell’edizione numero 72 del Festival della Canzone italiana di Sanremo (LO SPECIALE). Il loro brano si intitola Abbi cura di te (IL TESTO).

ABBI CURA DI TE RACCONTA L'AMORE E LE SUE MUTAZIONI approfondimento I cantanti di Sanremo 2022, Highsnob & Hu con Abbi cura di te. FOTO “Raccontiamo una parte dell’amore, la parte finale dell’amore, che è comunque amore”, spiega Michele. “Io non credo nell’odio, l’odio non è un vero sentimento, è soltanto una mutazione dell’amore. Penso che ci sia tanto amore nel brano e una voglia di comunicare come gli eventi negativi vanno vissuti trovando accezioni positive anche nella fine dell’amore, nell’abbandono. Queste sono le atmosfere, emozioni vere che emozionano prima di tutto noi, emozionano la sala. C’è un’orchestra incredibile, noi in sala sentiamo tutto. Il maestro Melozzi è incredibile, sentiamo gli archi, l’orchestra che suona all’unisono: arriverà anche a casa”, racconta Michele.

NEL NOSTRO BRANO ORCHESTRA E BAND SI ESPRIMONO INSIEME approfondimento Sanremo 2022, Highsnob & Hu con Abbi cura di te: il testo “In Abbi cura di te, la produzione è preponderante, ci sono tanti elementi anche neoclassici e ci dà la possibilità di fare esprimere orchestra e band”, dice Federica. “Suonano insieme, la versione sanremese non è proprio identica al master, ma è l’occasione per provare queste due entità insieme. La parte emotiva di un brano te la dà il live e qui arriva davvero.

SE LAVORI A TESTA BASSA LE COSE TI ARRIVANO leggi anche Festival di Sanremo 2022, la scaletta della prima serata Il palco di Sanremo regala agli artisti sempre grandi emozioni, non fanno eccezione Highsnob e Hu. “Sanremo è un posto in cui ogni artista sogna, sin da piccola lo desideravo e pensavo che forse non ce l’avrei mai fatta e invece è andata”, ci dice Hu. “Se ti impegni, lavori a testa bassa, le cose piano piano ti arrivano. Le devi fare senza aspettativa, così accadono”, confessa. “Non parlerei tanto di merito”, riflette Highsnob. “Credo molto nell’impegno e nell’avere il sogno per davvero, credere nei propri sogni veramente. È allora che ho cominciato ad avere risultati. Quando mi dicevano di lasciar perdere sono sempre andato avanti, non ho mai dato retta a chi mi scoraggiava, anche quando c’erano cose brutte che mi rallentavano, non ho mai mollato”.

CON MR RAIN CANTEREMO UNA COVER DI LUIGI TENCO vedi anche Tutti gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, serata per serata. FOTO Nella serata dedicata alle cover, Michele e Federica hanno scelto di portare il brano di Luigi Tenco Mi sono innamorato di te, da interpretare insieme con Mr Rain. Abbiamo scelto Mr Rain come ospite perché sta bene con noi innanzi tutto a livello umano. Sarebbe stato molto difficile salire sul palco con qualcuno distante da ciò che abbiamo dentro a livello energetico. Federica già lo conosceva e mi aveva detto che mi sarebbe piaciuto”. Gli fa eco Federica: “Quando l’ho sentito in concerto a Milano, al Fabrique, sono rimasta senza parole. Al di là del fatto che ha fatto un concerto complesso, eseguendo praticamente tutti i suoi brani, ho visto i tanti modi del suo essere artista, è la persona adatta”. “Per quanto riguarda il brano in sé stesso, ne conosciamo bene l’importanza, ma amiamo Luigi Tenco e la scelta è stata naturale, non ci siamo scervellati per sceglierlo. Il 15 dicembre, quando siamo venuti a Sanremo insieme per la prima volta, sul van ci è venuta la voglia di cantare questo pezzo. Ci sarà molta attenzione, lo sappiamo, su questo brano e dobbiamo farlo al meglio, ma noi lo abbiamo rispettato; abbiamo rispettato l’artista, senza fare nessuna cosa particolare, perché quel brano è un capolavoro, non ce la siamo sentita di toccarlo. Abbiamo trovato la giusta narrazione”, svela Michele.

MI SAREBBE PIACIUTO PRODURRE EMMA, DICE HU approfondimento "Viola Valentino": Da Casini al Casinò, stasera torna Sanremo Federica Ferracuti è anche produttrice. Per questo le chiediamo quale brano le sarebbe piaciuto produrre, tra quelli in gara. “Un po’ per rapporto artistico e un po’ per amicizia, sicuramente Emma”, rivela. “Ho avuto la fortuna di girare con lei in tour questa estate come strumentista e ho imparato a conoscerla. Se vuoi produrre qualcuno devi conoscerlo davvero”. Michele Matera, invece, in passato ha diretto diversi videoclip. Mi sarebbe piaciuto dirigere quello della Rappresentante di lista, perché loro sono moto teatrali, si prestano molto ad avere idee tali che l’immaginazione supera confini e la creatività non ha limiti. Mi sarei divertito a tirar giù una storyboard per un videoclip.