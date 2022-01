Emma Marrone, la cover del brano Ogni volta è così in gara a Sanremo

Emma Marrone si prepara al ritorno in gara dopo la vittoria nel 2012 con Non è l’inferno e la medaglia d’argento nel 2011 con il brano Arriverà in duetto con i Modà .

Per quanto riguarda la serata delle cover della settantaduesima edizione del Festival di Sanremo, in programma venerdì 4 febbraio, Emma Marrone si esibirà con uno dei brani più iconici nella storia della musica pop, ovvero ..Baby One More Time di Britney Spears (FOTO).