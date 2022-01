Emma ricorda Pino Daniele su Instagram con un duetto inedito

approfondimento

Tiziano Ferro canta "Je so pazz" di Pino Daniele e omaggia Napoli

JE SO' PAZZO - IL TESTO



Je so' pazzo je so' pazzo

e vogl'essere chi vogl'io

ascite fora d'a casa mia

je so' pazzo je so' pazzo

ho il popolo che mi aspetta

e scusate vado di fretta

non mi date sempre ragione

io lo so che sono un errore

nella vita voglio vivere

almeno un giorno da leone

e lo Stato questa volta

non mi deve condannare

peccè so' pazzo je so' pazzo

ed oggi voglio parlare.

Je so' pazzo je so' pazzo

si se 'ntosta 'a nervatura

metto a tutti 'nfaccia o muro

je so' pazzo je so' pazzo

e chi dice che Masaniello

poi negro non sia più bello?

e non sono menomato

sono pure diplomato

e la faccia nera l'ho dipinta

per essere notato

Masaniello è crisciuto

Masaniello è turnato

je so' pazzo je so' pazzo

nun nce scassate 'o cazzo!