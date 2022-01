Nirvana, arriva la collezione benefica di NFT

Il set NFT dedicati a Kurt Cobain e i Nirvana, sarà disponibile all’acquisto dal prossimo 20 febbraio, in una vera e propria campagna di beneficienza volta al sostegno delle organizzazioni no-profit The Trevor Project e Grid Alternatives. La prima attiva nel sostenere la comunità LGBTQ+ giovanile, la seconda diretta ad affrontare il cambiamento climatico e la disuguaglianza di reddito. Più nello specifico, la collezione di NFT in vendita tramite Pop Legendz, sarà composta da 28 foto scattate dal fotografo Faith West il 1 ottobre del 1991 – sei giorni dopo l'uscita di “Nevermind”, quando i Nirvana si sono esibiti al JC Dobbs di Philadelphia . Il portale web, fa sapere ai fan che potranno arricchire la loro collezione dedicata a token dei Nirvana, con diverse proposte: si possono acquistare copie delle immagini in bianco e nero o a colori, oppure realizzare delle vere opere d'arte combinando tra loro più immagini. Le criptovalute più costose saranno invece realizzate in formato GIF con dieci immagini di Cobain e della sua band mai viste prima, che vengono fornite con una stampa incorniciata e con autografo del fotografo West.

I Nirvana e il concerto a Philadelphia

Un vero e proprio debutto per una band ancora sconosciuta ma che, grazie alla pubblicazione del suo nuovo album, avrebbe di lì a poco scalato le classifiche di mezzo mondo, diventando poi uno dei collettivi musicali migliori di sempre. “Nevermind” (1991) era uscito infatti solo la settimana prima, così come era alta la probabilità che nessuno lì dentro avesse ancora ascoltato "Smells Like Teen Spirit", "Lithium", "Come As You Are" o nessuna delle canzoni che avrebbero dominato le radio alternative nei decenni seguenti. La speciale collezione di token in vendita su Pop Legendz per il 55esimo compleanno di Kurt Cobain ricorda il concerto dei Nirvana e dei Melvins, il 1 ottobre del 1991 al JC Dobbs di Philadelphia. Un minuscolo bar, che all’epoca poteva contenere sì e no 200 persone. Le foto di West sono delle vere e proprie opere d’arte in grado di catturare tutta la magia e la grinta di quel momento e di quei musicisti così giovani e affamati, e totalmente ignari della celebrità che li stava aspettando e che li avrebbe portati nell’Olimpo del rock.