Nevermind, il legale di Elden: "Niente genitali sulla ristampa"

Il legale dell'ex bebè della copertina spiega che la causa non è solo finalizzata a una richiesta di risarcimento: Elden vuole che la foto venga censurata in caso di una riedizione per il 30ennale alle porte (l'anniversario cade a settembre 2021). In una recente intervista, Krist Novoselic (bassista dei Nirvana) ha detto: "Avremo il compleanno di Nevermind, 30 anni, ma lo stiamo ancora mettendo insieme. Non voglio rovinare la sorpresa! L’anniversario è davvero per i fan e per ciò che l’album significa per loro"

Spencer Elden, colui che 30 anni fa comparve sulla copertina di Nevermind dei Nirvana all'età di quattro mesi nudo, oltre a un risarcimento per i "danni permanenti" che quella foto a suo avviso gli avrebbe causato, chiede anche che quell'immagine venga censurata su eventuali ristampe del disco.



"Nel caso esca un’edizione per il trentennale, Elden non vuole che il mondo intero veda i suoi genitali", ha dichiarato ad Associated Press Maggie Mabie, uno degli avvocati che segue il ragazzo in questa azione legale.



La notizia dell'ex bambino della copertina di Nevermind che dopo 30 anni fa causa ai Nirvana per quella foto secondo lui pedopornografica, la celeberrima immagine in cui nuota nudo sott'acqua e di cui, secondo quanto sostiene lui, la band non aveva i diritti di immagine per l'utilizzo, ha fatto non poco scalpore.

Soprattutto perché Spencer Elden in questi tre decenni si è sempre dichiarato entusiasta del fatto di essere stato parte integrante di un disco storico come Nevermind, partecipando a documentari sulla band di Seattle, posando in occasione dell'anniversario dei 25 anni del disco nella stessa posa e nella stessa piscina di Pasadena in cui nuotava all'età di 4 mesi (ma in quel caso ha indossato un paio di bermuda). Non da ultimo, Elden si è tatuato proprio la parola "Nevermind" sul petto.



Per questi motivi, sentire che adesso ha fatto causa ai Nirvana (e a tanti altri soggetti, tra cui il fotografo, l’etichetta discografica e l’art director della cover) è una doccia gelata per i fan.

Figuriamoci per loro, per i Nirvana (quelli rimasti, quindi eccezion fatta per Kurt Cobain), che in segno di riconoscimento gli avevano perfino regalato il disco di platino di Nevermind...

Dave Grohl non si è ancora espresso su questa faccenda e magari non lo farà, ma di certo non sarà contento di essere al centro di una questione legata, tra le altre, ad accuse di pedopornografia.