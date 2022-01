Una carriera in continua crescita. Yendry è tra le voci più rivoluzionarie e in ascesa del panorama discografico internazionale: dal debutto con la partecipazione alla sesta edizione di X Factor alla recente collaborazione con J Balvin .

Yendry, la carriera della cantante

approfondimento

La playlist 2021 di Barack Obama con le sue canzoni e film preferiti

La fine dell’anno coincide sempre con il momento perfetto per stilare la lista degli obiettivi raggiunti, dei film preferiti e delle canzoni che ci hanno accompagnato nel corso degli ultimi dodici mesi.

Barack Obama ha deciso di condividere con il pubblico i brani pià amati del 2021, tra i quali anche grandi successi che hanno dominato le classifiche come Montero (Call Me By Your Name) di Lil Nas X e Rumors di Lizzo e Cardi B.