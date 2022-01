È morto Michael Lang, organizzatore di Woodstock

Senza saperlo, o forse pienamente cosciente di ciò che stesse organizzando, l’imprenditore Michael Lang diede vita nel 1969 (e appena 25enne), a quello che divenne il festival musicale più celebre della storia e destinato a rimanere per sempre negli annali della musica. Il newyorkese fu infatti il principale promotore di Woodstock . Come fatto sapere nelle scorse ore da Michael Pagnotta – rappresentante di Lang e caro amico di famiglia – l’uomo si sarebbe spento lo scorso sabato 8 gennaio 2022 all’ospedale Sloan Kettering di New York. La causa della sua morte (Lang aveva 77 anni), sarebbe stata una rara forma di linfoma di Hodgkin da cui ormai da tempo era affetto. Michael Lang se n’è andato lasciando la moglie Tamara e i cinque figli Shala, Lariann, Molly, Harry, Laszlo.

Michael Lang organizza il celebre Woodstock

Nella storia di Michael Lang non esiste solamente Woodstock anche se, a conti fatti, si tratta dell’evento mondiale che lo ha realmente portato alla ribalta insieme alle sue grandi capacità imprenditoriali e la passione spiccata per il rock e tutto ciò che fosse “alternativo”. Con la complicità dei colleghi John Roberts, Joel Rosenman e Artie Kornfeld, Lang portò a Bethel, nel 1969, oltre 400mila persone e grandi nomi del rock, per un evento mai visto prima d’ora. Dal 15 al 18 agosto di quell’annata, ci furono infatti alla celebre fattoria di Max Yasgur, un allevatore di mucche, i Jeffersen Airplane, Santana, Creedence Clearwater Revival, ma anche i The Who, Jimi Hendrix e Crosby, Stills, Janis Joplin, Nash e Young e molti altri per quella che doveva essere una “tre giorni di assoluta pace e musica”. Un nome, quello di Michael Lang, che ben presto è diventato un vero e proprio marchio di fabbrica, associato a Woodstock e alla musica, visto che l’uomo si impegnò attivamente e in prima persona anche nell’organizzazione delle edizioni successive del festival, nel 1994 e nel 1999. Aveva recentemente aiutato a pianificare il concerto per il cinquantesimo anniversario, il Woodstock 50, che avrebbe dovuto svolgersi nell’agosto 2019, poi cancellato.

Chi era Michael Lang

Spentosi lo scorso sabato 8 gennaio 2022, per un linfoma al Sloan Kettering Hospital di New York, il 77enne Michael Lang era originario della celebre metropoli americana, nel quartiere di Brooklyn. La sua storia di imprenditorialità nel settore musicale iniziò davvero presto visto che, ancora molto giovane, scelse di trasferirsi in Florida e impegnarsi attivamente nella promozione del Miami Pop Fest, nel 1968. Fu un grande evento che portò nella cittadina, oltre 100mila persone in due giorni e che fece esibire sul palco degli assoluti talenti del rock come Jimi Hendrix, John Lee Hooker, Chuck Berry e Mothers of Invention. Tornato a casa, a New York, Michael Lang fu il protagonista di un incontro che cambiò la sua vita, quello con il vicepresidente della Capitol Records, Kornfeld, insieme al quale iniziò la realizzazione della kermesse di Woodstock che commentò così nel 2009: “Fu un test per la nostra generazione: se veramente credevamo l’uno nell’altro e nel mondo che cercavamo di creare, avremmo saputo vivere nella comunità pacifica in cui speravamo?”.