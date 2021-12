Madame in concerto a Courmayeur e Alghero: le date

Il 2021 si avvia alla sua conclusione e per tutti è tempo di recap. In questo caso della musica italiana e di tutti i “vecchi” e nuovi cantanti protagonisti di questa meravigliosa ed entusiasmante annata di album e canzoni. Tra i nomi non può di certo mancare quello di Francesca Calearo alias Madame , che dalla scorsa partecipazione al Festival di Sanremo ha ora dato inizio ad una carriera tutta in ascesa. È proprio a celebrazione di un anno ricco di successi che la rapper vicentina classe 2002, ha scelto di ringraziare i fan nel corso di due eventi esclusivi. Due concerti dal vivo che si terranno rispettivamente il prossimo 28 e 30 dicembre , dai palchi di Courmayeur e Alghero . Ecco tutto quello che c’è da sapere sui concerti di Madame.

Madame in concerto a Courmayeur e Alghero

Le due date in programma a Courmayeur (Valle d’Aosta) e Alghero (Sardegna) saranno l’occasione unica per immergersi appieno – un’ultima volta in questo 2021 – nella musica, nella voce e nella penna di una delle cantautrici e rapper più amate del momento. La giovane Madame che, dall’esordio ufficiale all’ultimo Festival di Sanremo con “Voce”, continua a sbaragliare ogni classifica. Le due date in programma per la fine dell’anno, sono il vero e proprio punto esclamativo che la talentuosa artista mette ad un’annata per lei ricca di successi, prima di ripartire la prossima primavera con il tanto atteso tour nei migliori club italiani. Ecco data e location degli ultimi concerti di Madame nel 2021:

Martedì 28 dicembre 2021 – Courmayeur, Sport Center

Giovedì 30 dicembre 2021 – Alghero, Banchina Dogana

Mentre i ticket d’ingresso per partecipare al concerto valdostano di Madame sono già disponibili presso i circuiti di vendita autorizzati, per quanto riguarda la location sarda, l’ingresso sarà libero presso il celebre porto cittadino. A svelare l’arrivo dei due eventi in programma per la prossima settimana, è stata la stessa Madame che sui social ha più volte condiviso foto e video in studio per la preparazione dei concerti.