Baltimora, tour 2022: date dei concerti del vincitore di X Factor 2021

Baltimora, chi è il vincitore di X Factor

Baltimora, nome d’arte di Edoardo Spinsante, 20 anni, nasce e cresce ad Ancona prima di trasferirsi a Milano per dedicarsi agli studi di Produzione Audio. Baltimora scrive, arrangia e produce i suoi brani, che ha sempre tenuto per sé fino all’incontro con Pezzi Dischi. Poco dopo decide di iniziare il percorso a X Factor dove, oltre alle cover, presenta due suoi inediti, “Altro” e “Baltimora”, che lo portano alla vittoria del programma al forum di Assago. Il nome d’arte Baltimora nasce proprio dalla canzone. “Il brano ‘Baltimora’ è un brano talmente tanto significativo per me che ho deciso di prenderlo come un nuovo inizio - ha detto il cantautore e produttore a RTL -. Non avevo mai portato la mia musica in giro. Questo è un brano che avevo pubblicato su internet per il mio ventesimo compleanno. E questa canzone, in effetti, mi ha portato a X Factor”.

Baltimora, le sue parole

Sempre in occasione dell'intervista a RTL, Baltimora ha rivelato quali sono i suoi progetti futuri. “Un album? Speriamo a breve. Musica nuova sicuramente, anche se al momento non posso scendere nei dettagli. Teniamoci aggiornati. È bello poter ricominciare a fare musica e basta, questa è la cosa bella ed è ciò che vogliamo fare”. Per il cantante è stato strano cimentarsi con le cover, durante il talent show. “Non avevo mai fatto una cover in vita mia prima di X Factor, perché ho sempre cantato i miei brani. Quando ho saputo che nella prima puntata del talent avremmo portato un inedito ho fatto salti di gioia perché presentarsi al 100% con qualcosa di proprio è molto stimolante ed emozionante”. Dovendo sceglier una cover, però, “ho scelto la cover di Tenco, ‘La ballata della moda’, perché sono un suo super fan. Questo è sempre stato un brano poco conosciuto dalla gente. Un brano che ha un’amarezza di fondo bellissima, per cui ho voluto dargli la mia impronta”.