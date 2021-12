X Factor, BALTIMORA a Sky TG24: Percorso di crescita gigantesco. VIDEO

Dopo una sfida al cardiopalma che ha visto sfidarsi i quattro finalisti in gara nelle tre manche (Duetti - Best of e Finale con inediti), allo scontro diretto arrivano BALTIMORA e gIANMARIA . Il verdetto del televoto annunciato da Ludovico Tersigni, elegantissimo in smoking, proclama il vincitore di XF, è il concorrente di Manuelito ad avere la meglio (per Hell Raton è la seconda vittoria consecutiva). E quasi quasi nemmeno lui ci crede, l'espressione di Edo è più eloquente di mille parole: "E' incredibile", non gli sembra vero e forse solo mentre si stringe nell'abbraccio con il "rivale compagno di viaggio", realizza di avercela fatta. Quello del giovane produttore musicale di Ancona è stato " un percorso di crescita esponenziale ", come lui stesso ha dichiarato subito dopo la vittoria.

Pochi minuti dopo l'incoronazione, ai microfoni di Sky TG24 intervistato da Federica Pirchio, BALTIMORA ha voluto ringraziare tutti coloro che lo hanno sostenuto e aiutato in questo suo meraviglioso percorso: "Voglio ringraziare quelli che mi sono stati vicino, in primis mia madre e mio padre che sempre con i piedi per terra hanno creduto in me, poi Manuelito, i giudici, Eliana (Guerra ndr), tutti quelli che hanno lavorato a X Factor, un grande grazie!" Ha inoltre sottolineato che il significato di questa vittoria sta nel poter continuare a fare questo mestiere, "non solo come un piccolo produttore di quartiere, ma avendo l'occasione di poter conoscere e collaborare con artisti che stimo profondamente". Edo può davvero cominciare a "credere di più in quello che fa", ed è questa la lezione più grande imparata durante i mesi trascorsi all'interno del talent. "X Factor è stato un master, anzi più di un master, come ha detto Manuelito, è stata un'università, siamo cambiati e cresciuti moltissimo tutti, non solo io. Il me delle audizioni non sarebbe stato in grado di fare quello che ho fatto sul palco della finale". Congratulazioni, Edo!