Marco Mengoni, due incontri speciali a teatro: info e date

Un’occasione unica per partecipare al racconto in musica e parole di “Materia (Terra)”, il nuovo album di Marco Mengoni. Il cantautore di Ronciglione incontrerà i fan durante due serate speciali a teatro, a Milano e Roma. Ecco gli appuntamenti

Dopo la pubblicazione del suo nuovo album “Materia (Terra)”, lo scorso venerdì 3 dicembre, Marco Mengoni incontrerà dal vivo i fan della Penisola durante due incontri a teatro . In programma a Milano e Roma , gli appuntamenti speciali con il cantautore di “Cambia Un Uomo”, entrerà nel vivo della sua ultima opera, raccontandone i dettagli in un mix tra musica e parole. “A gennaio finalmente riusciremo a incontrarci” scrive l’artista sui social.

Marco Mengoni, appuntamenti speciali a Milano e Roma

Il 2022 di Marco Mengoni comincerà quindi con due magici ed entusiasmanti appuntamenti a teatro per entrare ancora più nel vivo e raccontare nei dettagli la sua ultima opera, “Materia (Terra)” al debutto lo scorso 3 dicembre. Da dove nasce l’idea di raccontare un album? La voglia di Marco Mengoni, di raccontare in musica e parole il suo ultimo disco, nasce da un concept ben preciso che, come annunciato dallo stesso cantante alcuni mesi fa, ha l’obiettivo di inaugurare una nuova fase della sua ormai decennale carriera. Durante gli appuntamenti Mengoni parlerà infatti della sua vita in musica dall’esordio nel 2009 e racconterà il suo percorso soffermandosi anche su aneddoti della sua crescita personale e professionale. Non mancheranno riflessioni sull’attualità e un focus su “Materia (Terra)”, di cui se ne andranno ad approfondire le tematiche e le fonti di ispirazione. L’artista parlerà infine anche dell’attenta ricerca sonora che si cela dietro le tracce dell’album. Ecco gli appuntamenti a teatro con Marco Mengoni: