Tommaso Paradiso, due concerti gratuiti nel 2022 a Roma e Milano

I dettagli su come prenotarsi per questi due spettacoli verranno forniti nei prossimi giorni, ma quello che è certo è che i due concerti saranno l’occasione unica per emozionarsi con la vecchia e recente discografia del cantautore, ascoltando inoltre in anteprima alcune canzoni della tracklist ufficiale di “ Space Cowboy ”.

Tommaso Paradiso, il messaggio per i fan su Instagram

Tre step per raccontare alcuni tra gli appuntamenti più importanti che vedranno l’ex frontman dei Thegiornalisti protagonista nel prossimo 2022. Ecco il messaggio di Tommaso Paradiso su Instagram: Chapter One. “Space Cowboy” uscirà il 4 marzo 2022. “Ma non avevi detto a gennaio?”. Sì amici lo so, ma di questi tempi si naviga nel mare delle incertezze e programmiamo e riprogrammiamo a seconda del “meteo”. Però dai, finalmente abbiamo la data. Lo riscrivo: “Space Cowboy” uscirà il 4 marzo 2022”. Alla data di uscita ufficiale del nuovo disco e la comunicazione dei due concerti gratuiti a Milano e Roma, Paradiso ha poi aggiunto un terzo importante appuntamento già in scena dalla mezzanotte di mercoledì 15 dicembre, con l’uscita in radio e streaming di un nuovo singolo: “Chapter Three. Non vi lascio senza musica. Vi pare che da qui a Marzo non vi farò ascoltare nulla di nuovo? … Domani a mezzanotte: “La Stagione del Cancro e del Leone”. Ed è chiaro che non finisca qui. Altre canzoni anticiperanno l’uscita di “Vaccaro dello Spazio” (come Tommaso ama chiamare scherzosamente il nuovo progetto). State con me, vi abbraccio fortissimamente”.