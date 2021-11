Shawn Mendes in concerto a Milano nel 2022: info e biglietti

Il cantautore e musicista canadese ha annunciato a sorpresa una seconda data italiana. Shawn Mendes arriverà a Milano con il suo “Wonder The World Tour 2022” il prossimo 9 maggio. Ecco come partecipare e dove acquistare i biglietti Condividi

Una notizia inaspettata, ma che è arrivata “accendendo” di gioia tutti i fan della Penisola. Il pluripremiato cantautore e musicista canadese, da alcuni anni icona del nuovo pop mondiale, è pronto a sbarcare per una seconda data in Italia del suo “Wonder The World Tour 2022”. Shawn Mendes suonerà dal Mediolanum Forum di Assago (Milano), il prossimo lunedì 9 maggio. Una decisione che arriva dopo l’incredibile successo della prima tappa italiana in programma per il 2 aprile all’Unipol Arena di Bologna e a seguito di un’incessante richiesta dei fan sui social che desideravano più concerti per poter incontrare dal vivo il proprio beniamino ed emozionarsi sulle note della sua musica.

Shawn Mendes a Milano il 9 maggio 2022 approfondimento Shawn Mendes e Camila Cabello si sono lasciati: l'annuncio Dopo l’incredibile riscontro ottenuto con la prima data in programma per il prossimo 2 aprile all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna), Shawn Mendes ha deciso di accogliere le richieste del pubblico italiano per un nuovo concerto. Il cantautore canadese tornerà una seconda volta in Italia per il nuovo show milanese del 9 maggio, nella meravigliosa arena del Mediolanum Forum di Assago. Il “Wonder The World Tour 2022” di Shawn Mendes, sarà l’occasione per ascoltare dal vivo tutti i più grandi successi del musicista, insieme ai brani dell’ultimo album “Wonder”, uscito lo scorso dicembre 2020. Troverà poi spazio in scaletta anche il singolo “Summer Of Love”, pubblicato da Mendes nel 2021, con il featuring del produce portoricano Tainy. L’apertura di entrambe le date è invece dedicata a King Princess, cantautrice e polistrumentista statunitense, al momento tra i nomi più interessanti della scena pop globale.

Come acquistare i biglietti per il concerto di Shawn Mendes approfondimento Shawn Mendes in concerto, annunciato il Wonder: The World Tour La procedura di acquisto per i ticket d’ingresso alla data milanese del “Wonder The World Tour 2022” di Shawn Mendes e semplice ed intuitiva. Le vendite generali apriranno lunedì 6 dicembre ore 10.00 su www.dalessandroegalli.com e sui canali fisici e digitali del circuito TicketOne. Basterà quindi collegarsi direttamente al sito online dei distributori, selezionare il nome dell’artista e della data corrispondente, poi procedere come richiesto per l’iter di spedizione e pagamento del biglietto. Oppure recarsi fisicamente presso i negozi dei rivenditori autorizzati. Attiva inoltre una pre-sale esclusiva - dalle ore 10.00 di venerdì 3 dicembre alle ore 20.00 di domenica 5 dicembre – sui canali ufficiali di R101.