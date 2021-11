Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato arriva il 3 dicembre

Una serata evento che diventa un album live per onorare Franco Battiato. L'album sarà disponibile in una doppia versione: 2 cd e box con 4 vinili

“ Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato ” verrà presentato il 2 dicembre in un incontro pubblico che vedrà la partecipazione di Francesco Cattini, Pino “Pinaxa” Pischetola, Carlo Guaitoli, Stefano Senardi, Eugenio Finardi, Giovanni Caccamo e Saturnino. Durante l'evento saranno proiettati anche alcune immagini del concerto del 21 settembre all'Arena di Verona.

Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato, tutte le info

L'album “Invito al viaggio – Concerto per Franco Battiato” verrà pubblicato in una doppia versione speciale in doppio cd e box con 4 vinili. All'interno ci sono tutte le esibizioni della serata e i duetti inediti che sono stati organizzati per l'occasione. Tra gli artisti presenti Gianni Morandi, Morgan, Jovanotti, Vinicio Capossela, Emma, Subsonica, Mahmood e Bluvertigo. Non potevano mancare gli amici intimi di Franco Battiato come Alice e Carmen Consoli che hanno conosciuto il maestro e collaborato più volte con lui. Ad eseguire i brani tutti i musicisti che hanno fatto parte dell'ultimo tour di Franco Battiato: Angelo Privitera, Osvaldo Di Dio, Antonello D'Urso, Andrea Torresani e Giordano Colombo.