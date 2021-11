Fedez, il nuovo singolo è “Sapore” con Tedua

La pubblicazione del nuovo album di Fedez , “Disumano”, si avvicina sempre di più. Nel frattempo il rapper milanese ha scelto di ingannare l’attesa che separa i fan dal prossimo venerdì 26 novembre (giorno di uscita dell’album), annunciando l’arrivo del terzo singolo estratto dal progetto discografico. Si intitola “ Sapore ” ed è un brano scritto e interpretato in compagnia del collega Tedua , dedicato al racconto di una storia d’amore vero e complicato, dalla quale non è semplice allontanarsi.

“Sapore” è il nuovo singolo di Fedez, fuori domani, venerdì 26 novembre, in radio e streaming, accanto alla pubblicazione del tanto atteso album “Disumano”. Una collaborazione a quattro mani con un altro importante esponente della scena trap e rap italiana, Tedua (all’anagrafe Mario Molinari), molto stimato dallo stesso Fedez e dagli ascoltatori della Generazione Z che lo conoscono per gli album “Orange County” e “Mowgly”. Prodotto da d.whale, “Sapore” è il racconto di una relazione complicata dalla quale sembra quasi impossibile allontanarsi. Sensazione di difficoltà e quasi di “soffocamento”, messa ancora più in risalto dalla strofa di Tedua “estremamente originale nella scrittura e con un flow sincopato, con incastri di rime dall’incredibile retorica” ha raccontato lo stesso Fedez presentando il nuovo singolo. Un tira e molla che implica il riavvicinamento non appena se ne sente la mancanza dell’altro, lasciandosi addosso quel buon sapore che solo un amore vero, difficile e intenso riesce a trasmettere. A completare l’immaginario del nuovo singolo, lo sfondo di una Milano romantica e complice.