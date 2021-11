Fedez e la campagna di Disumano: su Instagram i manifesti elettorali

Fedez continua a portare avanti la sua "campagna elettorale finta". Per promuovere il suo nuovo album “Disumano”, il rapper ha affisso per le strade delle città - e pubblicato sui social - dei manifesti in stile elettorale, con frasi che ricordano slogan politici e foto su sfondo azzurro. Fedez ha spiegato nelle sue stories su Instagram che fino al 26 novembre (giorno d’uscita del disco) porterà avanti questa “campagna”. “Da qui fino all’uscita del disco farò una campagna elettorale finta, ma d’altronde quale campagna elettorale non è finta?”, ha detto il rapper. “Ho preparato una serie di cartelloni elettorali che vedrete in giro per l’Italia, tra i più grotteschi, di cattivo gusto, squallidi e disumani di questo Paese ma non così lontani dalla realtà. Divertiamoci!”, ha aggiunto sui social.