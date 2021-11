Il rapper, per promuovere il disco in uscita il 26 novembre, ha postato sui social un video in stile presidenziale in cui, vestito in giacca e cravatta, dichiara la sua “discesa in campo”. E spiega: “Vi dico che è possibile realizzare, insieme, un grande incubo. Quello di un’Italia sempre più ingiusta e menefreghista”

Fedez lancia il suo album Disumano, in uscita il prossimo 26 novembre, con un video pubblicato sui propri profili social. Una clip di 50 secondi, in cui il rapper, in giacca, cravatta e cagnolino in mano, è seduto in uno studio e annuncia la sua ironica discesa in campo in politica. Il video è accompagnato dal post: “Scendo in campo perché la politica italiana è una cosa seria. Vota Disumano”, accompagnato dall’hashtag #fedezelezioni2023. Si tratta di un rimando alla notizia, uscita nei giorni scorsi, che ZDF, la società di Fedez, ha registrato il dominio web dal nome fedezelezioni2023.it. Una mossa che potrebbe significare un’intenzione di darsi davvero alla politica oppure una semplice trovata di marketing, magari legata al disco in uscita, come sembrerebbe lasciar intendere il video di oggi.