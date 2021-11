Sziget 2022, la lineup: tra i cantanti Dua Lipa e gli Arctic Monkeys

La musica si prepara a tornare dal vivo in tutta Europa e tra i numerosi festival già annunciati per la prossima stagione estiva del 2022, anche l’ungherese Sziget, che poco meno di ventiquatto ore fa ha annunciato i primi 42 artisti che si esibiranno a Budapest, dal prossimo 10 al 15 agosto. Tra loro anche Dua Lipa, Arctic Monkeys, Stromae e molti altri

È una delle più grandi kermesse musicali e culturali dell’intero territorio europeo, lo Sziget Festival , che annualmente si tiene a Budapest proprio nelle settimane di piena estate, dal 10 al 15 agosto . Annunciata poche ore fa tramite mezzo stampa e social, la prima parte di una ricca lineup di artisti che non solo includerà cantanti e musicisti provenienti da ogni parte del globo, ma anche una grande varietà di generi per tutti gli amanti della musica. Sei giorni di piena energia ed emozione sotto il cielo dell’Isola di Óbuda, tra il pop di Dua Lipa e il rock di Arctic Monkeys , Kings of Leon , Fontaines DC e molti altri. Ecco tutti gli artisti che hanno già comunicato la loro presenza ufficiale. Come annunciato dagli organizzatori di Sziget Festival 2022, nei prossimi giorni il parterre si arricchirà ancora di più.

La lineup completa di Sziget Festival 2022

Sono stati annunciati poche ore fa sui social e tramite mezzo stampa, i primi 42 nomi ufficiali di cantanti, musicisti e band che si esibiranno sul palco di Budapest per lo Sziget Festival 2022, in programma dal 10 al 15 agosto. Headliner di questa edizione saranno Dua Lipa e le band degli Arctic Monkeys e Kings of Leon cui si aggiunge poi una varietà di artisti che come sempre nella storia di questo festival, è rappresentativa di una ricca commistione di generi musicali. Tra le altre star attese ci saranno quindi anche Lewis Capaldi, Bastille e Stromae.

Ecco la lineup ufficiale di Sziget Festival 2022, ancora in aggiornamento:

Arctic Monkeys

Dua Lipa

Kings of Leon

Lewis Capaldi

Stromae

Bastille

Alan Walker

Caribou

Woodkid

FJK

Jungle

Jon Hopkins

Sigrid

Slowthai

Ronnie Flex & The Fam

Rilès

Princess Nokia

Yung Lean

Little Simz

Beabadoobee

Clutch

Fontaines DC

Floating Points

Yves Tumor & Its Band

Inhaler

Badbadnotgood

Sevdaliza

Honey Dijon

Bob Moses (club set)

Nghtmre

Alice Merton

Lola Marsh

Jade Bird

Viagra Boys

Ice Age

Black Honey

Giant Rooks

Tokimonsta

Apashe

Tsha

John Talabot

Taahliah

Sziget Festival celebra la diversità, non solo nella musica

Da sempre la kermesse Sziget di Budapest si fa portavoce della diversità e del vero significato di accoglienza, chiamando a sé, per un’intera settimana, visitatori e ascoltatori da tutto il mondo. Sziget è il luogo dove vivere un’esperienza musicale e di vita unica, insieme ai più grandi nomi della musica internazionale che ogni anno si esibiscono sul suo palco. Quest’anno più che mai, l’edizione 2022 del festival ungherese, avrà un numero ancora maggiore di programmi diversificati che, durante le sei giornate in programma, toccheranno molteplici generi musicali e di spettacolo, offrendo al pubblico non solo concerti ma anche spettacoli teatrali, chicche di cabaret, workshop e numerose installazioni e proiezioni artistiche. I ticket per partecipare a Sziget Festival 2022 sono già in vendita da ieri, martedì 23 novembre, con numerose offerte che includono anche pacchetti da 3 o 6 giorni di partecipazione, nonché le varie opzioni di alloggio.