Cesare Cremonini, il nuovo singolo esce l'1 dicembre

0.35 secondi. La durata del teaser trailer condiviso poco meno di ventiquattro ore fa da Cesare Cremonini sui social, per raccontare l’inizio di una nuova era. O come ammette lui stesso, di un #NuovoCe che si appresta a fare il suo debutto ufficiale con un singolo il prossimo 1 dicembre . È lo stesso concept del video che invita a questo, tra fiori e animali immersi nelle sonorità più ambient, il cantautore bolognese sembra voler annunciare una vera e propria rinascita che culminerà con certezza con la release di un nuovo album in studio e i concerti in programma per la prossima estate del 2022.

Il nuovo singolo di Cesare Cremonini

Non si ha a disposizione un granchè di indiscrezioni circa l’uscita del nuovo singolo di Cesare Cremonini che, come annunciato da lui stesso in un video su Instagram, debutterà sul mercato italiano il prossimo 1 dicembre. Un primo assaggio di nuova musica che lo stesso cantautore bolognese già aveva promesso lo scorso maggio all’annuncio dell’ulteriore slittamento del tour negli stadi, ora in programma per l’estate del 2022. Quello che è certo è però che l’artista italiano, tra i più amati del nostro panorama musicale, è al lavoro su un progetto discografico che arriverà a breve, ancora in fase di ultime sistemazioni insieme al musicista Davide Rossi. “L’album è in pieno giro di giostra” aveva fatto sapere Cremonini che aveva poi aggiunto “Per metà è in volo sull’oceano verso l’America. Per metà è qui con me” raccontando della dettagliata fase di mixing tra Bologna e New York. Un titolo, quello del disco, ancora sconosciuto, ma che il cantante ha più volte soprannominato con l’appellativo “The Opera” a dimostrazione di quanto il progetto sia importante per lui, come apripista di una nuova era della sua musica. “Un nuovo tour negli stadi e un album di canzoni possono e devono offrire qualcosa in più rispetto a prima” ha dichiarato Cremonini.