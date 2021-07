Il cantante ha ricevuto il farmaco nella sua Bologna e ha postato su Instagram due video in cui si vede il personale sanitario intonare una delle sue canzoni più famose. Poi, al momento della puntura, in sottofondo parte “Buon Viaggio (Share The Love)”. “Forza che ne usciamo solo tutti insieme”, ha scritto l’artista

Cremonini ha poi postato un secondo video del momento in cui viene vaccinato, mentre in sottofondo si sente un’altra sua famosissima canzone, Buon Viaggio (Share The Love). “Forza che ne usciamo solo tutti insieme! - ha scritto il cantante nel suo post - Grazie a tutto il personale sanitario e ai volontari di Bologna. A presto! Per quanta strada ancora c’è da fare…”.