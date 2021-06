Il cantautore ha ufficializzato le date del tour negli stadi e svelato l’uscita di un nuovo progetto discografico Condividi:

Attesa finita per Cesare Cremonini (le 10 canzoni più conosciute) che negli ultimi giorni aveva comunicato la riprogrammazione dei concerti di questa estate al prossimo anno. Nel 2022 il cantautore bolognese tornerà negli stadi tra giugno e luglio con un tour di 8 date.

Cremonini tornerà sul palco con le canzoni di un nuovo album a cui sta lavorando in questi mesi, lo scrive lui stesso in un post per i fan condiviso su Instagram.

Cremonini Stadi 2022: le date del tour approfondimento Cesare Cremonini a Napoli canta Poetica: sullo sfondo il Golfo. VIDEO Otto date tra giugno e luglio con prima tappa a Lignano il 9 Giugno seguita dall'attesissimo live a San Siro il 13 Giugno. Il gran finale in programma per il 2 Luglio a Imola. I concerti, inizialmente fissati per l'estate 2020 erano stati spostati al 2021. Per il 2022 valgono i biglietti venduti in precedenza ma sono riaperte le prevendite. Questo il calendario del tour:

9 giugno 2022 - LIGNANO - Stadio Teghil (data zero)

13 giugno 2022 - MILANO - Stadio San Siro

15 giugno 2022 - TORINO - Stadio Olimpico

18 giugno 2022 - PADOVA - Stadio Euganeo

22 giugno 2022 - FIRENZE - Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 - BARI - Stadio Arena Della Vittoria

28 giugno 2022 - ROMA - Stadio Olimpico

2 luglio 2022 - IMOLA - Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari Coloro che saranno impossibilitati a partecipare alle nuove date, avranno la possibilità di rivendere legalmente il proprio biglietto sulle piattaforme dove è avvenuto l’acquisto o di richiedere il rimborso che avverrà tramite voucher di pari valore a quello indicato sul biglietto precedentemente acquistato e comprensivo, dunque, del diritto di prevendita. Il voucher potrà essere richiesto entro e non oltre il 29 giugno 2021 e avrà validità 36 mesi dalla sua data di emissione. Le richieste dovranno essere inoltrate al sistema di biglietteria presso il quale si è effettuato l’acquisto, seguendo le modalità riportate sui rispettivi siti internet.