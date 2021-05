Cesare Cremonini a Napoli canta Poetica: sullo sfondo il Golfo. VIDEO

L'artista bolognese ( Cesare Cremonini, rinviati i concerti previsti per il 2021 ) ha voluto omaggiare Napoli e la sua incommensurabile bellezza: lo ha fatto attraverso uno dei suoi pezzi , nello specifico ha scelto di dedicarle il brano "Poetica" , un titolo che richiama tutta la poesia di una città amata dai grandi nomi della cultura, della letteratura, della musica e dell'arte, da Pablo Neruda a Hemingway, da Pino Daniele a Andy Warhol, per citarne solo alcuni. Ed eccolo Cesare Cremonini ( FOTO ), t-shirt bianca sullo sfondo di un Golfo mozzafiato mentre imbraccia la sua chitarra e canta alcune strofe della sua canzone. Un gesto semplice, sentito e autentico, come nel suo stile. Inutile dire che il video postato sul suo profilo Instagram è già virale, e continua a fare il pieno di like e commenti .

CESARE CREMONINI, DA MUSICISTA A SCRITTORE

Nel 2020 era in programma il suo secondo tour negli stadi italiani composto da sette date e un evento finale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Attualmente il tour è stato rimandato nel 2022. Nel frattempo a fine 2020 Cesare Cremonini ha pubblicato il suo secondo libro, intitolato “Let them talk. Ogni canzone è una storia”, in cui racconta la genesi di alcuni dei suoi brani di maggiore successo. In una lunga intervista a Sky Tg24, Cesare Cremonini si era raccontato attraverso aneddoti di vita e di carriera: “Il senso di rivalsa l’ho immagazzinato dentro di me, come spesso accade a milioni di altre persone che fanno il mio mestiere, quando ero un bambino, quando alla prima domanda su cosa vuoi fare da grande detta dalla tua mamma e dal tuo papà rispondi che vuoi fare il cantante e loro giustamente ti danno una sberla dietro al coppino”.