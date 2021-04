Cesare Cremonini, rinviati i concerti previsti per il 2021

Le nuove date del tour verranno comunicate entro il 30 aprile, come annunciato da Live Nation Italia su Instagram

Infatti, poche ore fa Live Nation Italia ha annunciato che le tappe del tour della voce di Buon viaggio (FOTO) verranno posticipate al prossimo anno, entro il 30 aprile verranno comunicate le nuove date.

Live Nation Italia: ha dichiarato: “I concerti di Cesare Cremonini previsti nei più importanti stadi italiani a giugno 2021 verranno riprogrammati nell’estate 2022”.

In seguito, Live Nation Italia ha aggiunto: “Saremo in grado di annunciare il nuovo calendario entro il 30 aprile 2021, anticipando sin da ora che i biglietti emessi rimarranno validi per le nuove date”.