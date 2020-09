Cesare Cremonini, è uscito il nuovo singolo Ciao: il testo

Cesare Cremonini ( FOTO ) dice addio al suo passato, come scritto dallo stesso cantautore sui social, pubblicando “ Ciao ”, nuovo singolo tratto dall’album “ Cremonini 2C2C the best of ”. Si tratta del terzo singolo / inedito dopo “Al Telefono” e “Giovane Stupida”. “Ciao” è una canzone sul diventare adulti, la canzone di tutti i principi secondo Cesare Cremonini. “Da sempre un principe succede a un re ed è così naturale sopravvivere ai padri. Che il padre sopravviva al figlio è talmente innaturale che non esiste nemmeno un nome per chiamare chi resta. Questo da sempre accade nella storia e nel mito. Non si diventa mito su un palco. Basta vivere”, queste le sue parole per presentare la canzone e il video, quest’ultimo è il trentesimo della sua carriera.

Cesare Cremonini: “Ciao colonna sonora dei titoli di coda del 2020”

In un altro post, sempre su Instagram, Cesare Cremonini ha sottolineato come “Ciao” sia principalmente la colonna sonora dei titoli di coda del 2020: “Un anno diverso da tutti quelli vissuti in precedenza. È così per tutti, credo. Odorava fin dal principio di uno di quegli anni che avrebbe ammassato in cantina tante cose e io questo lo avvertivo, nei giorni in cui me ne stavo chiuso in studio a finire un album che, per contraddizione, era anche un punto fermo di una carriera”. Il cantautore prosegue ricordando come il 2020 doveva essere anche l’anno di una grande festa con i fan per i suoi 20 anni di carriera (un tour rimandato alla prossima estate). Invece non ha mai perso così tante cose o persone come in questo anno. “Ora mi sento tra la fine e l’inizio. Nessun ragionamento ulteriore se non quello che sul palco sarà una canzone enorme e per la mia storia un nuovo capitolo. Sono felice che sia un brano non allineato ma perfettamente in linea con me. Ho questa idea di cosa sia una mia canzone e non mi tradisco mai. È il lento e sensuale piacere dell’addio. Ed è fuori dagli schemi, se ancora esistono. L’ho scelta come ultimo capitolo dell’album perché chiudendo un lunghissimo discorso vorrei lasciare aperte tutte le strade successive, per poi confondermi e perdermi del tutto in qualcos’altro di nuovo”.