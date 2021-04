Cesare Cremonini: "Voglio uscire con un album il prima possibile"

Da qui l’idea di lavorare al nuovo disco , per non stare con la testa nascosta sotto le coperte ma per fare in modo che da tutto questo dolore accumulato possa nascere col tempo la meraviglia e nuova musica in grado di dare forza alle persone.

Cesare Cremonini, da musicista a scrittore

approfondimento

Cesare Cremonini si racconta a Sky Tg24: “Sono un brutto anatroccolo”

L’ultimo album di inediti di Cesare Cremonini è “Possibili Scenari”, pubblicato nel 2017. Dopo un anno è stata pubblicata una versione per piano e voce, una scelta nata durante i due mesi di tour nei palasport. In precedenza si è esibito per la prima volta in quattro date negli stadi. A fine novembre per celebrare i suoi venti anni di carriera ha pubblicato “Cremonini 2C2C – The Best of” composto dai più grandi successi e sei inediti. Nel 2020 era in programma il suo secondo tour negli stadi italiani composto da sette date e un evento finale all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola. Attualmente il tour è stato rimandato nel 2022. Nel frattempo a fine 2020 Cesare Cremonini ha pubblicato il suo secondo libro, intitolato “Let them talk. Ogni canzone è una storia”, in cui racconta la genesi di alcuni dei suoi brani di maggiore successo.

In una lunga intervista a Sky Tg24, Cesare Cremonini si era raccontato attraverso aneddoti di vita e di carriera: “Il senso di rivalsa l’ho immagazzinato dentro di me, come spesso accade a milioni di altre persone che fanno il mio mestiere, quando ero un bambino, quando alla prima domanda su cosa vuoi fare da grande detta dalla tua mamma e dal tuo papà rispondi che vuoi fare il cantante e loro giustamente ti danno una sberla dietro al coppino”.