U2, i 30 anni dell'album "Achtung Baby" con un'edizione speciale

U2, la 30th Anniversary Special Edition di "Achtung Baby"

approfondimento

U2, Your Song Saved My Life: l'anteprima del nuovo singolo su TikTok

La 30th Anniversary Special Edition uscirà in vinile Standard e Deluxe il 19 novembre, mentre il 3 dicembre sarà disponibile un cofanetto digitale di 50 tracce che includerà Uber Remixes, Unter Remixes, B-Sides, con 22 tracce mai prima d’ora disponibili digitalmente. Per celebrare l’anniversario, gli U2 hanno collaborato con l’artista francese Thierry Noir (il primo artista a dipingere sul muro di Berlino) per un’installazione speciale presso i leggendari Hansa Studios a Kreuzberg. Trent’anni fa, infatti, la band chiese proprio a Noir di dipingere una serie di auto Trabant ormai iconiche, presenti nell’artwork dell’album. U2 x Thierry Noir vede Noir tornare con una Trabant appena dipinta per il 2021, oltre a un murale esclusivo dipinto su una sezione del muro di Berlino. Il cofano della Trabant sarà messo all’asta a Phillips, Londra, il 9 dicembre come parte della loro vendita New Now, ed il ricavato andrà al Berlin Institute for Sound and Music. Achtung Baby (30th Anniversary Edition) sarà disponibile su vinili neri standard e vinili colorati Deluxe, con “Achtung Baby” (2018 Remaster) e “Achtung Baby” (Unter Remixes) disponibili anche in digitale sempre il 19.