Vasco Rossi, l'album Siamo qui in uscita il 12 novembre: cosa sapere

Impazza ormai da giorni il countdown sui social per l'arrivo del nuovo album del rocker di Zocca. Domani, venerdì 12 novembre uscirà "Siamo qui", il nuovo disco di Vasco Rossi. Ecco tutto quello che c'è da sapere sulla release, tra commenti dell'artista, tracklist ufficiale dei brani e progetti futuri

Mancano ormai meno di ventiquattro ore all’atteso arrivo del nuovo album di Vasco Rossi. Alla mezzanotte in punto di venerdì 12 novembre uscirà il disco “Siamo qui”, la cui copertina è stata presentata in “Super Anteprima mondialeuniversale” lo scorso settembre. Vasco Rossi si prepara quindi al tanto atteso ritorno, ben sette anni dopo l’ultimo progetto “Sono innocente” (2014). Un lavoro musicale che ha l’obiettivo di risvegliare in tutti noi la gioia di vivere nel momento presente e di dire sempre “Siamo ancora qui”, nonostante la sofferenza e gli ostacoli che il mondo e ognuno di noi ha vissuto nella propria vita e nell’ultimo periodo di pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

“Siamo qui”: la title track che anticipa il disco approfondimento Vasco Rossi, è uscito il video della nuova canzone Siamo qui L’uscita del nuovo disco di Vasco Rossi, è già stata anticipata alcune settimane fa, più precisamente venerdì 15 ottobre, dalla condivisione sulle migliori piattaforme per lo streaming musicale e in alta rotazione radiofonica, della title track dell’album. “Siamo qui”, sbarcata anche su YouTube con il suo videoclip ufficiale, è una ballad che racconta di ognuno di noi e del nostro rapporto viscerale tra chi siamo e quello che vorremmo essere, tra la nostra più vera essenza e ciò che facciamo per apparire alla gente. Protagonista delle riprese accanto al Blasco, è stata la giovane e talentuosa attrice Alice Pagani che, scoperta dal regista Paolo Sorrentino, ha poi raggiunto la notorietà mondiale per alcuni ruoli di spicco interpretati nelle serie televisive Netflix.

La tracklist di “Siamo qui” approfondimento Crisi, consapevolezze e guai, le nuove canzoni di Vasco Rossi Ben dieci brani - tra titoli inediti e le già conosciute “Una canzone d’amore buttata via” e “Siamo qui” – per quasi un’ora di musica in compagnia del cantautore e rocker italiano più amato di sempre. Ecco la tracklist ufficiale del disco di Vasco Rossi “Siamo qui”, alla release ufficiale domani, venerdì 12 novembre: XI comandamento L’amore l’amore Siamo qui La pioggia la domenica Tu ce l’hai con me Un respiro in più Ho ritrovato te Prendiamo il volo Patto con riscatto Una canzone d’amore buttata via Vasco Rossi presenta il nuovo disco in tour Il nuovo disco di Vasco Rossi verrà presentato ufficialmente e per la prima volta dal vivo, nel ricco calendario di appuntamenti live che il Blasco ha scelto di regalare al pubblico italiano durante la prossima primavera ed estate 2022. Un’occasione unica per riassaporare anche le note e le emozioni evocate dai brani più famosi e apprezzati dell’intero repertorio dell’artista. Ecco le date del tour estivo 2022 di Vasco Rossi: Venerdì 20 maggio 2022 – Trento, Trento Music Arena

Martedì 24 maggio 2022 – Milano, Ippodromo Milano Trenno

Sabato 28 maggio 2022 – Imola, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Venerdì 3 giugno 2022 – Firenze, Visarno Arena

Sabato 11 giugno 2022 – Roma, Circo Massimo

Domenica 12 giugno 2022 – Roma, Circo Massimo