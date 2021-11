Pronti, si parte. O meglio: si (ri)parte. La Milano Music Week torna, in presenza e streaming, dal 22 al 28 novembre: una settimana dedicata alla musica e ai suoi protagonisti, con un ricco programma di appuntamenti, tra panel, incontri, workshop, concerti e showcase, dj set e proiezioni. Al centro della quinta edizione, a cura di Luca de Gennaro e Nur Al Habash, la musica dal vivo e il mondo dei live club, a partire dall’Apollo Milano, “nuova casa” della Milano Music Week, cuore della manifestazione per tutta la settimana.

“Music Rocks Here”

Tantissimi appuntamenti che rimettono al centro il mondo del live e i club, che più di tutti hanno sofferto le difficoltà della pandemia. E per questo motivo MMW ha scelto simbolicamente Apollo Milano - popolare club dei Navigli e punto di riferimento per il mondo musicale - come nuova casa della manifestazione e cuore del programma di questa edizione, che coinvolgerà grandi artisti, voci emergenti, esperti, addetti ai lavori e appassionati per guardare insieme al futuro dell’industria musicale in tutti i suoi diversi aspetti e attraverso le sue professionalità.

Vasco inaugura la Milano Music Week

Apre Vasco Rossi con un esclusivo keynote - in occasione del nuovo album “Siamo qui” in uscita il 12 novembre - che verrà trasmesso sul canale streaming della Milano Music Week lunedì 22 novembre alle ore 12.00 e in replica alle ore 21.00.

La prima giornata di MMW Incontra comprenderà anche una conversazione in streaming con Peter Gabriel e sua figlia Anna, fotografa e regista. Una produzione di Radio Capital, media partner della Milano Music Week. Il ciclo di incontri si arricchisce anche di uno speciale appuntamento con Caparezza e Rancore in “Parole³ (Le basi, le altezze e le profondità)”, che vedrà i due rapper/cantautori dialogare insieme per scoprire il loro approccio alla scrittura. Ancora una volta MMW si conferma quindi un’importante vetrina scelta dagli artisti per avvicinarsi ai propri fan raccontando in una veste più intima e in modo inedito i propri lavori discografici. Durante la settimana non mancheranno momenti formativi e di approfondimento proposti dalla Milano Music Week.

Negrita, Boosta e Zerocalcare tra i protagonisti

Martedì 23 novembre, durante uno speciale party all’Apollo, sarà occasione per festeggiare l‘uscita dell’MTV Unplugged dei Negrita, registrato lo scorso luglio nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Romano di Arezzo che, a partire dal 26 novembre, diventerà un album e uno speciale tv per MTV. MMW21 celebra inoltre l'arrivo della prima serie d'animazione Netflix scritta e diretta da Zerocalcare ospitando uno speciale evento che, sabato 27 novembre, andrà in streaming sul proprio sito: “STRAPPARE LUNGO I BORDI: la musica nella serie animata di Zerocalcare”, un talk inedito organizzato da Rain Frog durante il quale interverranno anche Zerocalcare, pseudonimo del celebre autore Michele Rech, e il cantautore romano Giancane, che ha firmato la title track della serie per raccontare insieme come avviene la costruzione di una colonna sonora. Sempre sabato, Davide Boosta Dileo presenterà, presso Volvo Studio Milano, “boREALis”, un’installazione immersiva in cui il suono del pianoforte e dell’elettricità si trasforma in un tappeto sonoro.