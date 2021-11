Il Volo canta Ennio Morricone: la scaletta del concerto a Verona

Andrà in onda questa sera in televisione il concerto di Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone registrato davanti al pubblico dell’Arena di Verona, lo scorso 5 giugno. Un sentito omaggio al maestro e compositore Ennio Morricone, che proprio oggi avrebbe compiuto 93 anni. Ecco tutte le canzoni in scaletta

“Il Volo canta Ennio Morricone” cosa si vede in tv

approfondimento

Il Volo, in arrivo l'album "Il Volo Sings Morricone"

Registrato lo scorso 5 giugno, davanti al pubblico dell’anfiteatro veronese, l’evento “Il Volo canta Ennio Morricone” ha segnato involontariamente un grande punto di svolta nel mondo della musica, in quanto primo vero concerto della tanto agognata ripresa dopo la pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA). Un ritorno ai live show segnato dall’emozionante tributo che il trio di tenori italiani formato da Gianluca Ginoble, Ignazio Boschetto e Piero Barone, ha voluto fare al Maestro Ennio Morricone. Accanto a una scaletta che ha ripercorso quel viaggio a cinque sensi tra le musiche leggendarie del grande compositore, attimi di gratitudine, affiatamento e simpatia del gruppo che per la prima volta si è cimentato anche nella conduzione. Sono saliti sul palco dell’Arena accanto a Il Volo anche ospiti illustri della cultura italiana, in un ricordo a Morricone ancora più intenso e coinvolgente: da Stefano Bollani a Salvatore Cascio, Laura Chiatti, Riccardo Cocciante, Marco Giallini e Andrea Griminelli. L’orchestra è stata invece diretta dal Maestro Marcello Rota. “Il Volo canta Ennio Morricone” è in realtà un evento in replica sulla prima rete nazionale, che già al suo debutto ha raccolto importantissimi dati di share, arrivando fino agli Stati Uniti dove verrà trasmesso sulla tv in chiaro PBS. Un’ulteriore dimostrazione del grande affetto e la stima che il mondo oltreoceano ha per gli artisti italiani, specie il Maestro Ennio Morricone. La serata andrà in onda in prima serata su Rai Uno.