Ed Sheeran ha terminato la quarantena per il Covid e sarà al SNL

Il cantautore britannico, che lo scorso 24 ottobre era risultato positivo al nuovo coronavirus, ha finito l'isolamento previsto dalle norme anti contagio e parteciperà al programma TV statunitense che va in onda il sabato sera sulla NBC. Dopo l'ospitata a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio che purtroppo ha dovuto saltare in presenza perché positivo al Covid (ha rilasciato l'intervista in streaming), quella del 6 novembre al SNL sarà la prima esibizione che lo vedrà tornare a suonare in presenza

Ed Sheeran ha terminato la quarantena prevista per chi contrae il Covid e dunque non è più in isolamento. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato, che l’ha scritto nella didascalia di un post su Instagram in cui fa un altro importante annuncio: sabato 6 novembre sarà ospite al Saturday Night Live.



Il celebre cantautore e polistrumentista britannico ha purtroppo scoperto di essere positivo al virus lo scorso 24 ottobre, nonostante fosse vaccinato.

Dopo l'isolamento rispettato per contenere il contagio, adesso l'artista può uscire. E volerà negli Stati Uniti per partecipare al prossimo appuntamento del mitico programma televisivo statunitense comico e di varietà che va in onda il sabato sera sulla NBC, tenendo incollati allo schermo gli spettatori americani dal lontano 1975 a oggi.



Dopo l'ospitata italiana che purtroppo ha dovuto saltare, quella a “Che tempo che fa” di Fabio Fazio (ha rilasciato l'intervista in streaming), quella del 6 novembre al SNL sarà la prima occasione in cui Ed Sheeran tornerà a esibirsi in presenza dopo la sua quarantena.



“Pubblico questa foto per dire che oggi sono uscito dall'isolamento Covid, quindi se mi vedete in giro e perché ho avuto il via libera e ho fatto la mia quarantena. Sono eccitato all'idea di ricominciare a lavorare a tutta velocità, e SNL c’è ancora, quindi sintonizzatevi sabato, ci vediamo lì”, ha scritto il musicista in una didascalia a corredo di una foto in cui lo vediamo esibirsi su un palco con la sua inseparabile chitarra al collo. E il suo inseparabile microfono in mano, anche.



Le sue parole sono importanti non soltanto perché annunciano il grande ritorno live di uno degli artisti più apprezzati del panorama musicale odierno: il messaggio di Sheeran è importante perché sottolinea quanto conti oggi avere una coscienza sociale. La popstar ha infatti voluto dichiarare pubblicamente di aver concluso la quarantena e di avere ottenuto il via libera per poter uscire di casa. Quella per lui è la conditio sine qua non per tornare ai suoi impegni lavorativi. Impegni numerosi e importantissimi, dato che il cantautore inglese ha appena dato alle stampe il suo ultimo album, Equals, uscito il 29 ottobre e quindi da portare assolutamente in giro tra show e programmi TV per promuoverlo al meglio.

Ma la coscienza sociale per Ed Sheraan viene prima di tutto.