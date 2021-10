Carmen Consoli, Qualcosa di me che non ti aspetti: testo della canzone

“Qualcosa di me che non ti aspetti” è il titolo del nuovo singolo di Carmen Consoli, estratto dall’album di inediti “Volevo fare la rockstar”. La cantautrice siciliana, lo presenterà con ogni probabilità proprio questa sera dal vivo, in veste di ospite del primo Live di “X Factor 2021”

“Qualcosa di me che non ti aspetti” è il titolo del nuovo singolo della pluripremiata cantautrice siciliana Carmen Consoli, estratto dal suo ultimo capolavoro in studio “Volevo fare la rockstar”. L’album prodotto e distribuito da Narciso Rec/Polydor, è stato pubblicato lo scorso 23 settembre. Già disponibile all’ascolto e al download in streaming, “Qualcosa di me che non ti aspetti” sarà ufficialmente in alta rotazione radiofonica da domani, venerdì 29 ottobre, proprio dopo la tanto attesa esibizione di Consoli come prima super-ospite del Live Show di “X Factor”, durante il quale, questa sera, presenterà con ogni probabilità per la prima volta dal vivo, il nuovo brano.