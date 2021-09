Carmen Consoli ferma il tempo in Una Domenica al Mare

Un viaggio nella memoria, nella vita che si può osservare da un balcone, da una trazzera assolata o da una spiaggia. La terra pigra (che) all'improvviso trema è il nostro sognare che si fa realtà. Con Una Domenica al Mare Carmen Consoli ci avvicina a Volevo fare la Rockstar , il nuovo album di inediti in uscita il 24 settembre. La sua voce è una carezza di velluto intrisa di nostalgia e rabbia, la prima è nella carezza del padre, la seconda nella Natura perché se ci fosse più attenzione per l'ambiente non rischieremmo che nei mesi caldi le fiamme quasi attraversano l'autostrada. L'artista siciliana rallenta il ritmo della vita ci invita a respirare col cuore perché è solo così che potremmo vivere anche in inverno una domenica al mare. E' una filosofia che abbiamo più volte incontrato nella poetica di Carmen Consoli e se non la si padroneggia davvero rischiamo di rimpiangere la primavera e trasformare l'esistenza in una attesa non vissuta appieno. Perderemo così la malizia degli sguardi rubati durante la messa e il calore della mano di un figlio che cerca quella del genitore. Dunque riaccendiamo i sogni e i lumi della ragione e lasciamo che ogni giorno il nostro corpo sia cosparso di quella salsedine che santifica ogni domenica al mare.

UNA DOMENICA AL MARE

(Testo e Musica: Carmen Consoli)



L’ESTATE E’ ARRIVATA IN FRETTA

ANDIAMO DENTRO E’ UN PO’ PIU’ FRESCO

QUANTI TURISTI CON PASSO MARZIALE AVANZANO SOTTO AL SOLE



DIMMI CHE NON SOGNO E SON DESTA

QUESTA TERRA PIGRA ALL’IMPROVVISO TREMA



L’ESTATE E’ ARRIVATA IN FRETTA

DOBBIAMO SPERARE CHE TAGLINO L’ERBA

NEI MESI CALDI LE FIAMME QUASI ATTRAVERSANO LE AUTOSTRADE



DIMMI CHE NON SOGNO E SON DESTA

E’ L’ODORE DI MIO PADRE SON CERTA.



SE SOLO CI FERMASSIMO A RESPIRARE COL CUORE

DAREMMO UN PO’ DI OSSIGENO A PENSIERI E PAROLE

SE ALMENO CI PROVASSIMO A RESPIRARE COL CUORE

VEDREMMO FORESTE RIEMERGERE DA CENERI URBANE

LA VITA E’ UNA DOMENICA AL MARE



L’ESTATE E’ ARRIVATA IN FRETTA

ANZIANI RIMPIANGONO LA PRIMAVERA

AMORI NATI IN TEMPO DI GUERRA

E SGUARDI RUBATI DURANTE LA MESSA



DIMMI CHE NON SOGNO E SON DESTA

E’ LA MANO DI MIO FIGLIO CHE MI AFFERRA



SE SOLO CI FERMASSIMO AD ASCOLTARE COL CUORE

RIACCENDEREMMO I SOGNI E I LUMI DELLA RAGIONE

SE ALMENO CI PROVASSIMO AD ASCOLTARE COL CUORE

SAREMMO UN PO’ PIU’ LIBERI DI SCEGLIERE E AMARE

LA VITA E’ UN GIORNO DA RICORDARE

UN ANNO IN PIU’ NEL BENE O NEL MALE



(STRUMENTALE)



(RIPRESA)

SE SOLO CI FERMASSIMO A RESPIRARE COL CUORE

DAREMMO UN PO’ DI OSSIGENO A PENSIERI E PAROLE SE SOLO CI PROVASSIMO A

RESPIRARE COL CUORE

RIACCENDEREMMO I SOGNI E I LUMI DELLA RAGIONE

LA VITA E’ UNA DOMENICA AL MARE

UN’ALBA NUOVA DA GUARDARE