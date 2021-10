Snoop Dogg, Ice Cube & co: Mount Westmore debuttano con Big Subwoofer

Il futuro di Snoop Dogg

Come annunciato dallo stesso artista americano, “Big Subwoofer” è il primo singolo ufficiale del suo 19esimo album “Algorithm”, fuori il prossimo 12 novembre. Per Snoop Dogg si tratta di un nuovo importante inizio, dopo l’entrata in Def Jam Recordings (divisione di Universal Music Group), in qualità di Executive Creative Consultant. Il progetto, che include svariate collaborazioni dei migliori artisti hip hop del passato-presente-futuro della Def Jam, si pone come veramente ambizioso. L’obiettivo di Snoop Dogg e di tutto il team di discografici è infatti quello di riportare in auge la vera musica, fatta con sentimento e non pensando solamente alle logiche commerciali. “In questo momento, gli algoritmi ci stanno dicendo che devi rappare in questo modo, devi suonare in questo modo, ma non ti stanno dicendo come ci si dovrebbe sentire” ha raccontato Snoop Dogg che ha poi aggiunto, “Il mio algoritmo ti darà una sensazione, non un suono. E volevo cambiare il gioco rimettendo un po’ di sentimento nella musica e far sentire bene la gente. Voglio che si ascolti un disco non solo perché ti fa ballare e suona bene, ma perché ti fa sentire bene”. Nel frattempo tante sono le occasioni per ascoltare Calvin Cordozar Broadus Jr., alias Snoop Dogg, dal vivo. Prima su tutte, la già annunciata partecipazione della leggenda hip hop al prossimo Superbowl Halftime Show 2022, accanto a Eminem, Kendrick Lamar, Dr. Dre e Mary J. Blige.