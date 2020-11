“Sono sempre me stesso, non importa in quale contesto. Rimango al 100% Snoop Dogg”. Parola del rapper, attore e produttore discografico che da quasi trent’anni è tra i protagonisti dell’hip-hop internazionale. Da quando si faceva chiamare Snopp Doggy Dogg (erano i primi anni ’90) fino ad oggi, dalle sue rinomate passioni per il basket e il football fino all’amicizia con Martha Stewart (di cui parla sempre volentieri), passando per la sua recente presa di posizione non i favore di Trump durante le Presidenziali, insomma da sempre Calvin Cordozar Broadus Jr. questo il suo vero nome, dice quello che pensa, nel modo in cui gli viene meglio. Succede anche in questa occasione in cui presta il volto per una campagna pubblicitaria della “SodaStream”, ricordandoci l’importanza della salvaguardia del nostro pianeta e come il rispetto per la natura possa essere portato avanti anche con piccoli gesti quotidiani.