MAMMAMIA, i Maneskin annunciano l'uscita della nuova canzone

Qualche ora prima di annunciare l’uscita del nuovo singolo, la band aveva condiviso un altro post con fotografie dei componenti del gruppo in pose e luoghi diversi, con un unico accessorio in comune: la cintura che riporta la scritta “Mammamia”.

L’annuncio del Listening Party

In contemporanea, i Maneskin hanno annunciato un Listening Party, organizzato tra l’Europa, Mosca e gli Stati Uniti, a cui si potrà partecipare solo con il “Pre - Save” del singolo e compilando l’apposito form, il cui link è stato pubblicato nelle stories dell’account ufficiale Instagram.

Il link è stato subito preso d’assalto, mandando letteralmente in tilt il sistema. Il Pre-Listening Party si svolgerà il 7 ottobre alle 9 di sera, il giorno prima dell’uscita ufficiale del pezzo. Solo chi avrà salvato e aggiunto il pezzo alla sua playlist avrà l’opportunità di partecipare all’evento a Berlino, Londra, Helsinki, Milano, Roma, Parigi, Istanbul, Zurigo, Oslo, Tallin, Riga, New York, Mosca, Amsterdam, Varsavia, Madrid e Vilnius. L’unica di queste capitali a non richiedere il Pre - Save è Oslo.

“Beggin” in Top 20 nella classifica americana dei singoli più ascoltati

Nel frattempo, i Maneskin conquistano anche gli Stati Uniti. Dopo l’incredibile successo ottenuto all’ultimo Global Citizen di Parigi, il gruppo sta avendo grandi risultati anche oltreoceano. In particolare, il singolo “Beggin” è entrato nella Top 20 della classifica americana dei singoli più ascoltati del momento. Inoltre, la canzone è stata ascoltata in stream su Spotify oltre 600 milioni di volte, conquistando dieci posizioni rispetto alla scorsa settimana, superando persino “I wanna be your Slave” (400 milioni di stream). In Italia, il loro album “Teatro d’Ira Vol. 1” è ancora nella top 7, anche se è sceso di due posizioni dalla classifica precedente. Il gruppo ha superato i 50 milioni di ascoltatori mensili ma, dopo il grande successo ottenuto a giugno e a luglio, i Maneskin hanno perso oltre 10 milioni di fedelissimi, anche se questo calo può essere considerato assolutamente normale.

Non ci resta che aspettare di poter ascoltare Mammamia e di scoprire quale sarà la prossima mossa della band italiana dei record.