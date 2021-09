Cristina D’Avena, le 10 canzoni dei cartoni animati più famose

Cristina D'Avena sarà ospite di “Stories Live” nella puntata che andrà in onda domani, venerdì 24, alle ore 21 su Sky TG24: la regina indiscussa delle sigle per le serie e per i cartoni animati si racconterà al vicedirettore Omar Schillaci nella nuova puntata del ciclo di interviste dedicate ai protagonisti dello spettacolo.

In onda sul canale di news venerdì 24 settembre alle 21 e sempre disponibile On Demand.



Da Lady Oscar a Occhi di gatto, da Jem a Pollon, Cristina D'Avena ha scritto un pezzo di storia della televisione italiana, diventando non solo la professionista numero uno specializzata nel filone delle canzoni dei cartoni animati: ciò che è diventata è una vera e propria icona.

Cristina D'Avena è un nome che intere generazioni si sono tatuate sul cuore (sia dentro sia fuori di metafora: c'è davvero chi si è tatuato il nome di questa mitica artista, a riprova del fatto che stiamo parlando di un mostro sacro della musica del nostro Paese).



Ospite a Stories, tra una canzone e l'altra riproposte dai suoi concerti, torneranno a galla tanti ricordi di Cristina D'Avena. Accompagnati da aneddoti poco conosciuti della sua vita professionale e privata, da tante riflessioni intime e dai suoi progetti per il futuro.

Il suo successo lungo 40 anni che l'ha portata a collaborare con decine di musicisti e artisti facendo della sua ugola d'oro la colonna portante dell'altra colonna, quella sonora, di generazioni intere viene spiegata dalla stessa Cristina D'Avena con queste parole: "I cartoni provocano flashback della propria gioventù”.

Ma non solo l'effetto "madeleine proustiana" è la forza della musica che ha incoronato Cristina D'Avena a regina: anche la qualità della sua musica c'entra moltissimo.



"Mi è molto dispiaciuto sentire dire ogni tanto che quelle dei cartoni animati erano canzoni di serie B. Mentre sono state scritte anche da artisti come Massimiliano Pani, Piero Cassano (Matia Bazar), Gianfranco Fasano. È un genere musicale, non canzoncine”, afferma Cristina D'Avena.



La sua parabola musicale incomincia con l'esordio all'età di 3 anni allo Zecchino d'Oro, seguito dai primi brani da solista e da quelli con il Piccolo Coro dell'Antoniano. Oggi questa artista vanta una carriera che definire rosea sarebbe alquanto riduttivo. Ha alle spalle l'interpretazione di oltre 700 brani.

“Mi piace talmente tanto quello che faccio che non mi sono mai stancata da voler cercar di fare altro. Anche perché, se volessi cimentarmi con il pop, ad esempio, lo potrei fare senza abbandonare la mia comfort zone. Penso inoltre che il mio pubblico non rimarrebbe molto bene se lo abbandonassi. Non lo farei mai”, spiega Cristina D'Avena.



In attesa di sentire la sua inconfondibile voce domani sera a “Stories Live” alle ore 21, ripassiamo assieme le 10 sigle dei cartoni animati diventate veri e propri inni nazionali. Perché se c'è una cantante "nazionalpopolare" che unisce i gusti, gli animi e ricordi di noi tutti, quella è proprio Cristina D'Avena.