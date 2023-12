Cristina D’Avena al Teatro Ariston: “Sailor Moon in chiave sinfonica”

In attesa di ascoltarla venerdì 8 dicembre sul palco del Teatro Ariston, Cristina D’Avena ci ha parlato della serata speciale in cui presenterà alcune delle sue sigle più amate in una nuova veste. L’artista: “Sarà un concerto in cui sicuramente mi emozionerò tantissimo”. L’INTERVISTA

Venerdì 8 dicembre Cristina D’Avena sarà protagonista di un concerto unico ed esclusivo sul palco del Teatro Artiston. L’Orchestra Sinfonica di Sanremo e i Cori dell’Orchestra InCanto accompagneranno l’artista nell’appuntamento in cui verranno proposte le sigle dei cartoni animati più amate di sempre in una nuova e meravigliosa veste. Il Maestro Valeriano Chiaravalle dirigerà l’orchestra.

cristina d’avena: “Sailor Moon con archi e violini è una cosa pazzesca”

Avete mai sognato di poter ascoltare Sailor Moon in chiave sinfonica con archi e violini? Come ogni favola di Natale, il desiderio sta per realizzarsi. Cristina D’Avena salirà sul palco del Teatro Ariston per un concerto con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. L’artista, che da anni ci accompagna con le sigle della nostra infanzia e adolescenza, sarà la protagonista di un appuntamento davvero imperdibile. Lo show è in programma l’8 dicembre alle ore 21:00.

Ci siamo, manca ormai pochissimo al concerto.

Sono emozionatissima. Sarà un concerto in cui canterò le mie sigle con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo. Dopo averlo già fatto questa estate al Teatro Alfano, mi hanno richiamata per esibirmi al Teatro Ariston, quanta felicità.

Le tue canzoni saranno riarrangiate in una chiave inedita.

È un concerto veramente diverso dal solito, ascoltare le mie canzoni riarrangiate dall’Orchestra Sinfonica è qualcosa di unico, anche per me. Ha un sapore particolare, poi ci saranno anche alcune canzoni natalizie.

Una grande emozione.

Sarà un concerto in cui sicuramente mi emozionerò tantissimo, infatti ho una gran paura di sbagliare, ci saranno moltissimi elementi. Sailor Moon con archi e violini è una cosa pazzesca.

Quali sigle di cartoni animati non possono mai mancare in scaletta?

Occhi di gatto, Mila e Shiro, I Puffi e Kiss Me Licia. Una volta, per non so quale motivo, dimenticai di inserire Kiss Me Licia in scaletta, me ne dissero di ogni (ride, ndr).