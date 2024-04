Siffredi e D'Avena, la foto su Instagram: "Presto grandi novità"

Le immagini sono state scattate in occasione della Fiera Comics&Games ad Ancona, dove la regina dei cartoni animati si è esibita in un live e ha incontrato i fan in un Meet&Greet e il pornodivo ha parlato della sua vita, della sua carriera e della nuova serie Netflix che a lui si ispira

“Presto grandi novità”: è questa la frase che accompagna il post pubblicato in condivisione sui profili Instagram del pornodivo Rocco Siffredi e della cantante delle più famose sigle dei cartoni animati Cristina D’Avena. Poi tre emoticon, ad accompagnare le immagini social dell’abbraccio fra i due vip: il diavolo e l’angelo, in un’addizione che dà come risultato un punto interrogativo. Il post ha incuriosito moltissimo i fan, non dando ulteriori informazioni su cosa in bolle in pentola, ma lasciando grande spazio alla fantasia, nell’attesa di un nuovo annuncio.