Diodato in concerto all'Arena di Verona: scaletta e info

Diodato chiama all'appello i suoi fan per gli ultimi biglietti disponibili per assistere al live in programma domenica 19 settembre all'Arena di Verona. Il concerto che segna la chiusura del suo “Live Estate 2021”, la tournée che ha condotto il cantante e la sua band in giro per le più frequentate località estive italiane, sarà una imperdibile occasione per ascoltare i più grandi successi del suo repertorio e rivivere le emozioni del palco che gli ha donato la fama internazionale.



I riflettori si accenderanno alle 21, quando sarà buio all'Arena di Verona e ci saranno solo le note di Diodato a scaldare l'atmosfera, senza paragoni, di uno dei palchi più noti d'Italia. È di casa, Diodato, all'Arena di Verona, location che ha visto la consacrazione di una stagione straordinaria ed eccezionale, quella del 2020, caratterizzata prima dalla vittoria al Festival di Sanremo (FOTO) e poi dall'esibizione davanti ad un pubblico mondiale per l'Eurovision Song Contest 2020 che resterà nella storia per le performance filmate provenienti da tutto il mondo, fermo a causa della pandemia (LO SPECIALE - GLI AGGIORNAMENTI - LA MAPPA).

Diodato è reduce da un'altra emozionante esibizione, sempre sul palco veronese, per i “Seat Music Awards”, dove ha ricevuto il premio “Diva” che viene riconosciuto agli artisti italiani ed internazionali che hanno dato vita allo storico Anfiteatro. Il riferimento è sempre a quella volta in cui l'artista ha cantato il suo celebre brano “Fai rumore” da solo, creando uno straordinario effetto visivo che ha toccato il cuore degli spettatori. Sul suo seguito profilo Instagram in un post fotografico che lo ritrae insieme al premio, l'artista ha scritto: “Poco più di un anno fa ho cantato Fai rumore da solo, ma sentendomi stretto dall’abbraccio di un’Arena che tra otto giorni faremo vibrare tutti insieme. Vi aspetto lì, alla festa dell’anima”.



