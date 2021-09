COLAPESCE E DIMARTINO E’ così leggera che viaggia in assenza di gravità dallo scorso marzo. La Musica Leggerissima decollata in Sicilia ha fatto scalo all’Arena di Verona per scrivere un altro capitolo di una storia bellissima. A proposito, andatevi ad ascoltare i capitoli precedenti, a partire dal loro album insieme I Mortali, e poi i percorsi individuali perché questo due nasce parecchi anni fa.

PINGUINI TATTICI NUCLEARI Ahia! che musica! La band di Bergamo, che freme per ripartire in tour e sta preparando nuove sorprese, viene a entusiasmare i Seat Music Awards. Ormai è un inno generazione il loro Scrivile Scemo. E raccogliamo le firme per il sequel: vogliamo sapere che fine ha fatto il poster di Harry Styles!

MARA SATTEI Si parte con l’Altalena e da subito la sensazione è che sarà una serata di movimento. Look corporate per questa artista che viene premiata anche per il disco BV3 del progetto Bloody Vinyl.

approfondimento

Seat Music Awards 2021, i 10 momenti migliori della prima serata

NEGRAMARO

Questa proprio ci mancava, il mare all’Arena di Verona. Il palco reale diventa come il Mar Rosso per i Negramaro che presentano il nuovo singolo Ora ti Canto il Mare e si portano in Salento il disco di Diamante per Mentre Tutto Scorre. Il verde coniglio ora è il colore del mito.



BOOMDABASH E BABY K

Le stagioni sarebbero tre senza Claudia perché non c’è estate senza Baby K. E vi assicuro che sarebbero tre anche se lei decidesse, una tantum, di spegnere la voce e stendersi su un lettino sotto un ombrellone. Un gioco di parole i loro premi: dont’worry Mohicani, il karaoke non mi basta più. Neanche Bartezzaghi!



MALIKA AYANE

Se pensiamo alle religioni è l’inizio di tutti i mali dell’umanità, ma se pensiamo alla musica per ogni peccato originale è nata una canzone. Malika, la poetessa dell’Arena, il suo Peccato Originale lo porta nel confessionale dell’Arena di Verona e il pubblico le dà l’assoluzione. E a penitenza: una di marimba e un (nuovo) disco.



FRANCESCO GABBANI

Insisto sull’idea: fare un concerto a Colonnata, luogo di marmo, lardo e anarchia alle spalle della sua Carrara. Per abituarlo e convincerlo c’è l’Arena che di pietra è fatta, seppur levigata dai secoli. Lui è a suo agio e dunque è lecito insistere.



FUORI QUOTA



LORETTA GOGGI

In tutto il mondo non c’è primavera che non sia maledetta. Vestita come una fatina Loretta Goggi celebra all’Arena i 40 anni di una delle canzoni più cantate di sempre. La voce come le parole non sentono il tempo. Il pubblico canta in coro. E’ qui la festa e seppure è settembre per noi è sempre Maledetta Primavera.



BLANCO

Fa volare il palloncino verso gli anelli di Saturno e fa sorridere il gioco di titoli tra i due brani che porta in Arena perché da una parte mi fai impazzire ma dall’altra sono notti in bianco. Mediamo con un in medium stat virtus nel giorno dell’uscita del nuovo album Blu Celeste. Da ascoltare nel weekend. C’è chi si è già fatto una idea e sarà clemente verso chi se la farà! A posteriori l’arduo commento.