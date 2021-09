Gigi D'Alessio in concerto a Caserta: scaletta e info

È un’estate ricca di appuntamenti, quella di Gigi d’Alessio, che il 18 settembre concluderà la sua tournée con una terza richiestissima data a Caserta. L’artista partenopeo suonerà live vecchi e nuovi pezzi della sua discografia dalla location del Real Belvedere di San Leucio Condividi:

Tante belle notizie arrivano per i fan di Gigi d’Alessio. Dopo il grande successo del suo “Mani e Voce Tour”, l’artista partenopeo torna questa sera, sabato 18 settembre, per una terza data live a Caserta. La location è ancora una volta quella del Real Belvedere di San Leucio, già tappa fondamentale per i concerti andati in scena il 27 luglio e l’appena concluso 11 settembre. In scaletta, un ricco e variegato elenco di esibizioni che, oltre a riproporre famosi brani di repertorio del cantante, si focalizzerà sulle sue scelte più sperimentali degli ultimi anni, scritte, prodotte e incise accanto ai più giovani esponenti della scena urban napoletana.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gigi D'Alessio (@gigidalessioreal) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

Gigi D’Alessio in concerto a Caserta, le esibizioni approfondimento Gigi D’Alessio: le frasi più belle delle sue canzoni Dopo la notizia di un ulteriore rinvio del “Noi Due Tour – A Gentile Richiesta”, inizialmente previsto dagli organizzatori di Friends&Partners per il 2020, ora slittato al 2022, Gigi d’Alessio non ha voluto deludere i tanti fan che aspettavano il suo ritorno sul palco. Proprio per questo motivo, nell’estate che ormai si appresta alla conclusione, il cantante napoletano ha dato vita alla sua tournée estiva “Mani e Voce Tour”, che fin dalle prime date ha registrato un enorme successo e che oggi porta in scena il suo ultimo show. Ecco la scaletta ufficiale del concerto di Gigi D’Alessio a Caserta. L’occasione giusta per ascoltare indimenticabili pezzi del suo repertorio, ma anche le nuove canzoni incise accanto a interessanti artisti della nuova generazione. Notti di lune storte Quanti amori Sei importante / Primo appuntamento / Una notte al telefono / Dove sei / Non riattaccare / Il cammino dell’età Assaje Domani vedrai Una bellissima storia d’amore Cient’anne / Mezz’ora fa / Anna se sposa / San Valentino / Sconfitta d’amore / Meza bucia Tu si colcos’è cchiù Le mani / Insieme a lei / Liberi da noi / Apri le braccia / Ora Un nuovo bacio Non mollare mai Non dirgli mai Di notte / Cumpagna mia / Na canzona nova / Comme si fragile / Annarè O’ Sarracino Como suena il corazon Mon amour Comme si femmena / Fotomodelle un po’ povere / Sotto le lenzuola / Chiove / A riva e mare / Guagliuncè / O posto d’Annarè / 30 canzone / Guagliune / Buongiorno Sul palco Gigi D’Alessio non sarà lasciato solo: con lui l’inseparabile pianoforte e le tastiere di Max D’Ambra, per uno spettacolo che si avvicina molto anche alla dimensione acustica, intima ed emozionale di artisti e pubblico in ascolto.

Gigi d’Alessio, il tour rimandato al 2022 approfondimento I migliori concerti e i Festival di settembre 2021. FOTO È con queste parole che Gigi D’Alessio e tutto lo staff di Friends & Partners hanno annunciato lo scorso luglio il rinvio ufficiale del “Noi Due Tour – A Gentile Richiesta” ai prossimi mesi del 2022: “Ciao a tutti, ci state scrivendo in tanti relativamente al rinvio del tour, ecco alcune indicazioni: il Noi Due Tour - A Gentile Richiesta previsto per questo autunno nei teatri al chiuso è posticipato al 2022, il tour è stato posticipato perché siamo in attesa di capire dai prossimi DPCM i limiti di capienza delle location, non ci sono ancora le nuove date, verranno comunicate da Friends And Partners entro il 30 settembre 2021, i biglietti che avete sono sicuramente validi per le nuove date del 2022, se non potrete partecipare al concerto avete la possibilità di ottenere un voucher, trovate tutte le indicazioni qui: https://www.ticketone.it/campaign/covid-19. Grazie a tutti per la pazienza, come sapete è un periodo particolare soprattutto per i concerti e gli eventi. C’è però un tour tutto nuovo, il Mani e Voce Tour, organizzato per quest’estate seguendo tutte le normative di sicurezza previste! Trovate tutti i biglietti su gigidalessioofficial.it”.