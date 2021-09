Salmo, Flop: il nuovo album, ecco la data di uscita

Dopo “Playlist” (2018), Salmo si prepara a fare “ Flop ” (2021). Per lo meno è questo quello che il cantante ha raccontato ai fan poco meno di ventiquattro ore fa, quando sui social ha condiviso questa didascalia – “’ FLOP’ il mio disco peggiore fuori Venerdì 1 Ottobre! ” – accanto a titolo, cover e tracklist del nuovo progetto in uscita. Bisognerà però portare pazienza e attendere fino all’inizio del prossimo mese per immergersi nel crossover di suoni e generi tipico dell’artista.

“Flop” è il nuovo disco di Salmo

approfondimento

Un annuncio che, nonostante l’orario di condivisione (alla mezzanotte in punto di venerdì 17 settembre) ha riempito di gioia i fan di tutta Italia e anche un buon numero di colleghi, che con il rapper di Olbia hanno più volte condiviso palco ed esibizioni: primi su tutti gli artisti di Machete, ai quali si sono aggiunti i rapper di TRX Radio, Blanco, Mace e molti altri. “Flop”, il nuovo progetto in studio di Salmo, in uscita il prossimo 1 ottobre, si prepara ad essere il suo “disco peggiore di sempre”. Una provocazione o la verità? Per ora i supporter dovranno accontentarsi della cover che il rapper ha deciso di condividere sui social in cui appare in primo piano, con il viso segnato da una lacrima.

“Flop”, la tracklist del disco

Lo aveva promesso già alcuni giorni fa alla nutrita schiera di fan su Instagram, raccontando che il 17 settembre sarebbe stato un giorno di grandi novità. Salmo ha mantenuto la promessa e proprio allo scoccare della mezzanotte ha annunciato l’arrivo di un nuovo progetto in studio che questa volta sarà da solista e non accanto a Machete. “Flop” verrà rilasciato il prossimo venerdì 1 ottobre con una tracklist che è già stata svelata, per la gioia del pubblico che potrà riascoltare “Hellvisback 2”, in una versione rinnovata o comunque collegata al quarto album ufficiale del 2016. Un totale di 17 tracce, per ora senza collaborazioni che con ogni probabilità verranno svelate a breve.

Antipatico Mi sento bene Criminale Ghigliottina In trappola La chiave Kumite Che ne so YHWH Hellvisback 2 A dio Fuori di testa Marla L’angelo caduto Vivo Flop! Aldo ritmo

“Flop” verrà distribuito da Sony Music su tutte le piattaforme per lo streaming musicale, oltre al già possibile pre-order dell’edizione CD standard e speciale vinile timbrato a mano: Doppio LP Rosso trasparente, CD standard, Doppio LP Giallo trasparente, Doppio LP Bianco.